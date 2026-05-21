برخی مدیران استان، سازمان‌های منابع طبیعی و برنامه و بودجه کشور با حضور در کانون‌های بحرانی گرد و غبار قم آخرین اقدامات مهار بیابان زدایی را بررسی کردند.

بررسی کانون‌های بحرانی گرد و غبار قم در بازدید مسئولان ملی و استانی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، معاون آبخیزداری، مراتع و بیابان سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور در بازدید از کانون‌های بحرانی گرد و غبار قم گفت: در کشور ۲۳ میلیون هکتار مراتع بیابانی داریم که ۱۴ میلیون هکتار کانون بحران گرد و غبار است.

حسن وحید افزود: در سال‌های اخیر توانستیم با کاشت گیاهان دست کاشت یک و ۴ دهم میلیون هکتار از کانون‌های بحران گرد و غبار از بحران خارج کنیم.

رئیس مرکز ملی ارزیابی و نظارت سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: برای اجرایی طرح بیابان زدایی در منطقه سراجه قم اعتبارات ۵۲ میلیاردی اختصاص و با اجرای این طرح از ۱۵ اسفند ۶۴۷ هکتار زیر کشت سه گونه گیاهی دست کاشت رفت.

محمود ملکوتی خواه افزود: امسال در برنامه و بورجه سال ۱۴۰۵ اعتباراتی تخصیص داده شده که با وثوق آن الزاما برنامه‌های بیابان زدایی آبخیزداری و احیای قنات‌ها اجرا خواهد شد.

مرتضی داودی مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان هم اشاره‌ای بر ۴ کانون بحران گرد و غبار در قم داشت و ادامه داد: کانون بحران حسین آباد میش مست و سراجه در شرق استان قم با مساحت ۳۵۲ هزار هکتار بزگترین کانون بحران گرد و غبار استان است.