بر اساس ابلاغیه جدید گمرک جمهوری اسلامی ایران، باشماق در فهرست گمرکات مجاز ترخیص ماشینآلات راهسازی مستعمل قرار گرفت.
به گزارش خبرنگار گروه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما؛ بر اساس این ابلاغیه، گمرک باشماق بهعنوان یکی از گمرکات تخصصی و مجاز برای ترخیص ماشینآلات راهسازی و معدنی مستعمل تعیین شد؛ تصمیمی که میتواند نقش مهمی در تسهیل واردات ماشینآلات مورد نیاز بخش معدن، راهسازی و پروژههای عمرانی کشور ایفا کند.
در این ابلاغیه که به امضای معاون امور گمرکی رسیده، آمده است با توجه به وجود کارشناسان آموزشدیده در گمرک استان کردستان و موافقت معاونت امور گمرکی، گمرک باشماق از این پس مجاز به انجام تشریفات ترخیص ماشینآلات راهسازی و معدنی مستعمل خواهد بود.
طبق اعلام گمرک ایران، این مجوز با رعایت کامل قوانین و مقررات مرتبط صادر شده و مسئولیت فراهمسازی زیرساختها و الزامات اجرایی بر عهده گمرکات مربوطه خواهد بود. همچنین اعتبار این بخشنامه از تاریخ ابلاغ، به مدت شش ماه تعیین شده تا عملکرد این گمرک مورد ارزیابی قرار گیرد.