پخش زنده
امروز: -
کلاسهای آموزش عمومی دفاع، امداد و مهارتهای اولیه ویژه برادران و خواهران در مساجد شهرستان اقلید در حال برگزاری است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس،در این این روزها آموزشهایی در زمینه آمادگی عمومی، کمکهای اولیه، مدیریت شرایط بحرانی و مهارتهای کاربردی برای داوطلبان در مساجد شهرستان اقلید ارائه میشود تا مردم بتوانند در شرایط حساس، آمادگی بیشتری برای خدمت و دفاع از جامعه و خانوادههای خود داشته باشند.
برگزاری این کلاسها در فضای معنوی مساجد، حال و هوایی متفاوت به این آموزشها بخشیده است.
حضور بانوان در کنار مردان، از نکات قابل توجه این برنامهها است، زنانی که دوشادوش دیگر اقشار جامعه، برای فراگیری آموزشهای لازم و ایفای نقش در روزهای سخت اعلام آمادگی کردهاند.
مسئولان برگزارکننده هدف از اجرای این دورهها را افزایش آگاهی عمومی، ارتقای آمادگی اجتماعی و تقویت روحیه مشارکت مردمی عنوان کردند.
برگزاری این کلاسها در مساجد شهرستان اقلید با استقبال گسترده مردم ادامه دارد.