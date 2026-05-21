در عملیاتی هماهنگ و قاطع، بزرگترین محموله استخراج غیرمجاز رمزارز در شهرستان مشهد شناسایی و با دستور قضایی، تمامی تجهیزات کشف شده معدوم شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، به نقل از خبرگزاری توانیر، در پی گزارش‌های واصله از نهاد‌های نظارتی مبنی بر فعالیت مشکوک در یک انبار واقع در شهرستان مشهد، تیم‌های بازرسی با رصد دقیق اطلاعاتی، موفق به کشف یک مزرعه بزرگ استخراج رمزارز شدند.

براساس این گزارش، متخلفان با بهره‌گیری از انشعاب غیرمجاز (قبل از کنتور) اقدام به استخراج گسترده رمزارز با استفاده از ۱۸۲ دستگاه ماینر کرده بودند که منجر به تحمیل بار مصرفی بالغ بر ۲۴۶ کیلووات به شبکه توزیع برق شده بود.

این عملیات که با هماهنگی معاونت بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت (صمت) استان خراسان رضوی و همکاری اداره کل تعزیرات حکومتی به انجام رسید، با اخذ حکم قضایی مبنی بر «قاچاق بودن کالا» همراه شد.

در نهایت تمامی ۱۸۲ دستگاه ماینر مکشوفه در مراسمی رسمی زیر غلطک رفته و به طور کامل امحا شدند تا از بازگشت احتمالی این تجهیزات به چرخه بازار و تکرار تخلفات مشابه جلوگیری شود.

مقامات نظارتی تأکید کردند که برخورد با انشعابات غیرمجاز برق که موجب تضییع حقوق بیت‌المال و آسیب به شبکه توزیع عمومی می‌شود، با قاطعیت و بدون اغماض ادامه خواهد یافت و از شهروندان درخواست می‌شود هرگونه مشاهده یا اطلاع در این خصوص را از طریق پیامک به سامانه ۳۰۰۰۶۱۲۱ گزارش کنند و از پاداش نقدی به ازای هر ماینر ۳ میلیون تومان برخوردار شوند.