همزمان با استمرار آموزش‌های غیر حضوری، معلمان جهادگر با برگزاری کلاس‌های حضوری در منازل و مساجد، به دنبال رفع اشکال دانش‌آموزان پیش از امتحانات هستند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، در روز‌هایی که تعامل دانش‌آموزان با معلمان عمدتا از راه دور و با تکیه بر بسترهای مجازی مانند برنامه «شاد» انجام می‌شود، شرایط خاص ناشی از جنگ تحمیلی سوم چالش‌های تازه‌ای پیش روی جامعه آموزشی قرار داده است. با این وجود، معلمانی از جنس ایثار با خلاقیت‌های منحصر‌به‌فرد خود، مسیر یادگیری را برای شاگردان‌شان هموار ساخته‌اند.

برخی آموزگاران با احساس وظیفه، اقدام به تشکیل گروه‌های کوچک در اماکن محلی همچون خانه‌ها، مساجد یا کتابخانه‌های محلی می‌کنند تا نقاط ضعف درسی دانش‌آموزان را شناسایی و برطرف کنند.

این ابتکارات خودجوش افزون بر کاهش اضطراب‌های ناشی از امتحانات، امید و انگیزه را به جامعه دانش‌آموزی بازمی‌گرداند و ثابت می‌کند که شور آموزش در هیچ شرایطی فروکش نمی‌کند.