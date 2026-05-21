معاون اقتصادی استانداری خوزستان با اشاره به عملکرد بخش اقتصادی استان، گفت: بیشترین حجم صادرات کشور از مبادی آبادان، خرمشهر و چذابه انجام میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، جواد کاظمینسب الباجی روز پنجشنبه ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵، در نشست ادارات اقتصادی با حضور محمد حیدری، مدیرکل پیگیریهای ویژه رئیس جمهور، با اشاره به عملکرد بخش اقتصادی استان اظهار کرد: در خوزستان سه اتاق بازرگانی فعال داریم و فعالان اقتصادی و دستگاههای مرتبط در حوزه تأمین کالاهای اساسی در زمان جنگ تلاشهای گستردهای انجام دادند، بهگونهای که تاکنون هیچگونه کمبودی در این زمینه گزارش نشده است.
وی با بیان ضرورت تقویت ساختارهای مدیریتی افزود: در شلمچه مدیر واحد نداریم که باید این موضوع بهصورت جدی پیگیری شود و همچنین لازم است اختیارات بیشتری به فرمانداران تفویض گردد.
کاظم نسب الباجی با تأکید بر رویکرد نتیجهمحور در مدیریت اقتصادی بیان داشت: هدف، خروجی کار است و این خروجی باید در راستای آسایش و رفاه مردم باشد. بیشترین حجم صادرات از مبادی آبادان، خرمشهر و چذابه در حال انجام است و باید شرایط بندری و زیرساختی برای توسعه تجارت در این مناطق تسریع و تقویت شود.
معاون اقتصادی استانداری خوزستان با اشاره به مطالبات فعالان اقتصادی منطقه، تصریح کرد: لایروبی اروندرود و تشکیل دبیرخانه ویژه از خواستههای جدی اهالی اقتصاد است که با توجه به جمعیت ۶ میلیون نفری خوزستان، میتواند نقش مهمی در بهبود ترددهای دریایی و توسعه تجارت منطقه داشته باشد.
آبادان و خرمشهر محور ارتقای تجارت جنوب غرب کشور
محمد حیدری، مدیرکل پیگیریهای ویژه رئیس جمهور، در این نشست با اشاره به ظرفیتهای اقتصادی مناطق مرزی اظهار کرد: آبادان و خرمشهر از مهمترین کانونهای اقتصادی جنوب غرب کشور هستند که نقش محوری در توسعه تجارت منطقهای ایفا میکنند.
وی با تأکید بر جایگاه راهبردی بنادر و زیرساختهای حملونقل دریایی در این مناطق افزود: بنادر این منطقه از ظرفیت بینالمللی برخوردارند و باید با نگاه توسعهمحور، روند تجارت و مبادلات اقتصادی در آنها تسریع شود.
حیدری با اشاره به موقعیت ویژه آبادان در حوزه حملونقل هوایی و دریایی تصریح کرد: وجود فرودگاه بینالمللی و بنادر فعال در آبادان و خرمشهر، این دو شهرستان را به یکی از محورهای اصلی تجارت در جنوب غرب کشور تبدیل کرده است.
مدیرکل پیگیریهای ویژه رئیس جمهور ادامه داد: مجوزهای مربوط به توسعه سفرهای دریایی و خروج لنجها در حال پیگیری است و در این مسیر باید از ظرفیتهای کشور عراق بهویژه استان بصره برای گسترش مبادلات تجاری بهرهبرداری شود.
وی با اشاره به نقش سازمان منطقه آزاد اروند گفت: این سازمان یک نهاد تجاری مهم است و انتظار میرود در مسیر توسعه تجارت منطقهای نقش فعالتر و مؤثرتری داشته باشد.
ظرفیتهای آبادان نیازمند توجه ملی
خسرو پیرهادی، فرماندار ویژه آبادان، نیز در این نشست با تشریح ظرفیتهای اقتصادی، تجاری و گردشگری این شهرستان اظهار کرد: آبادان با جمعیتی بالغ بر ۳۳۰ هزار نفر شامل سه شهر آبادان، اروندکنار و چوئبده است که هر سه شهر دارای بندر و گمرک هستند.
وی افزود: بیش از ۷۰ درصد مشاغل شهرستان در حوزه خدمات بازرگانی قرار دارد و وجود یک میلیون و ۴۰۰ هزار اصله نخل، ظرفیت مهمی در حوزه کشاورزی ایجاد کرده است. همچنین حدود ۲۵ درصد بنزین و گازوئیل کشور در پالایشگاه آبادان تولید و تأمین میشود که بیانگر جایگاه راهبردی این مجموعه در اقتصاد ملی است.
فرماندار ویژه آبادان با تأکید بر اینکه ظرفیتهای تجاری و بندری آبادان نیازمند توجه و حمایت در سطح ملی هستند، خاطرنشان کرد: این شهرستان میان اروندرود و بهمنشیر قرار گرفته و به دلیل موقعیت جغرافیایی خاص خود بهصورت جزیرهای، همواره یکی از کانونهای اصلی تجارت و داد و ستد در جنوب غرب ایران بوده است.
این نشست با حضور مدیرکل پیگیریهای ویژه رئیس جمهور و مسئولان اقتصادی استان خوزستان برگزار شد و مقرر گردید پیگیریهای لازم در خصوص لایروبی اروندرود، تفویض اختیارات بیشتر به فرمانداران، تقویت زیرساختهای بندری و توسعه سفرهای دریایی در دستور کار قرار گیرد.