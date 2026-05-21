به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس،دکتر نیکو رئیس شبکه بهداشت و درمان آباده گفت: در سال ۱۴۰۴، تیم پیوند اعضای بیمارستان ابوعلی سینا شیراز، مقدمات پیوند عضو ۹ بیمار مرگ مغزی را در بیمارستان امام خمینی (ره) آباده فراهم کردند و این خانواده‌ها با این اقدام خداپسندانه جان بسیاری از بیماران را نجات دادند.

دکتر کشاورز رئیس بیمارستان امام خمینی (ره) آباده نیز گفت: هر بیمار مرگ مغزی، می‌تواند با پیوند اعضای خود جان بیش از هشت نفر را نجات دهد که کبد، کلیه، قلب، ریه، پوست، قرنیه و سایر اندام‌ها می‌تواند زندگی دوباره را به دیگران هدیه دهد.

ابراهیم رحیمی فرماندار ویژه شهرستان آباده نیز در سخنانی، این اقدام مهم و حیاتی را اقدامی ارزشمند و در راستای حفظ جان انسان‌ها برشمرد.

در این مراسم یاد و خاطره اهداکنندگان عضو گرامی داشته شد و هنرمندان شهرستان آباده نیز با به تصویر کشیدن تصاویر این ایثارگران عرصه سلامت به سبک سیاه قلم، آن را به خانواده هایشان اهدا کردند.