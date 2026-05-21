در حاشیه اجلاس وزرای دادگستری کشورهای عضو بریکس، وزیر دادگستری با همتایانی از روسیه و آفریقای جنوبی دیدار و گفتوگو کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، امین حسین رحیمی وزیر دادگستری کشورمان که برای شرکت در اجلاس وزرای دادگستری کشورهای عضو بریکس به هند سفر کرده است، با وزرای دادگستری روسیه و آفریقای جنوبی دیدار و گفتوگو کرد.
وزیر دادگستری کشورمان در حاشیه اجلاس سالانه وزرای دادگستری کشورهای عضو بریکس و در دیدار با همتایان خود از روسیه و آفریقای جنوبی، مواضع کشورمان حول محور مسائل دوجانبه و بینالمللی را تشریح کرد.
همافزایی کشورهای عضو بریکس برای ارتقای سطح اثرگذاری بینالمللی این ساختار، ارتقای سطح مناسبات دو و چند جانبه کشورهای عضو، محکومیت تجاوز وحشیانه محور آمریکایی صهیونی به ایران و لزوم پاسخگو کردن متجاوزان در محاکم بینالمللی در کنار ارتقای مناسبات حقوقی و قضائی با هدف تسهیل مراودات و حل مشکلات ملتهای عضو بریکس در تعاملات دو و چند سویه از مهمترین مسائل مطرح شده در گفت و گوی وزیر دادگستری کشورمان با همتایان خود از روسیه و آفریقای جنوبی بود.