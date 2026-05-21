گرد و غبار و ریزگردها وضعیت آسمان اصفهان را به سطح نارنجی کشانده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان با اشاره به تشکیل جلسه کارگروه پیشگیری و مقابله با آثار گردوغبار استان گفت: تداوم وزش باد شدید و نفوذ ریزگردها با شاخص ناسالم برای عموم از مناطق بیابانی کشور عراق، غرب کشور و نیز مناطق کویری استان، موجب کاهش میدان دید و کاهش کیفیت هوا از بعدازظهر امروز تا روز جمعه با شاخص وضعیت هشدار نارنجی شد.
منصور شیشهفروش افزود: به دلیل نبود جریان آب در مسیر رودخانه، خشکی تالاب گاوخونی و نیز اراضی رها شده و کشت نشده در اثر کمبود آب، شدت گردوغبار افزایشیافته است.
شیشهفروش با تأکید به دستگاههای متولی در اجرای وظایف ابلاغی در آییننامه پیشگیری و مقابله با آثار گردوغبار و تندبادهای بهاری گفت: باید سازمان حفاظت محیطزیست کشور و شرکت مدیریت منابع آب ایران بهمنظور کاهش اثرات گردوخاک و فرونشست زمین و تأمین نیاز آبی کشاورزان در جهت اجرای وظایف ملی مرتبط در احیای رودخانه زایندهرود و تالاب گاوخونی و تأمین حقابههای قانونی کشاورزی، محیطزیست و فضای سبز زایندهرود اقدام و با برداشتهای غیرمجاز آب و بارگذاریهای غیرقانونی در تمامی حوضه آبریز جلوگیری کنند.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان ادامه داد: برای کنترل و تثبیت کانونهای گردوخاک اقدامات ویژهای باید به همت سازمان منابع طبیعی کشور با اختصاص اعتبار موردنیاز به استان برای اجرای طرحهای بیابانزدایی و نهالکاری در عرصههای بیابانی و کانونهای بحران فرسایش بادی در ۱۴ شهرستان استان و کویرهای هم مرز با استان اصفهان در استانهای یزد، قم، سمنان و خراسان جنوبی به کار برد.
وی به شهروندان تاکید کرد:در این شرایط جوی از ورزش و فعالیتهای بدنی در محیطهای باز خودد داری کنند، همچنین بیماران قلبی و ریوی و دارای بیماری خاص در محیطهای باز و ترافیکی حاضر نشوند، و در شرایط فعالیتهای معدنی، خاکورزی، آتشزدن بقایای گیاهی و عملیات ساختمانی ممنوع است.