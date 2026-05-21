قائم مقام جهاد دانشگاهی گفت: بزرگترین سرمایه جهاددانشگاهی حمایت و عنایت رهبر شهید انقلاب اسلامی به این نهاد بوده است و این حمایت موجب شد تا جهادگران دانشگاهی نیز با انگیزه و توان مضاعف ظرفیت‌ها و قابلیت‌های علمی، فرهنگی، و فناورانه جهاد را به منصه ظهور برسانند.



به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، دکتر سیدعبدالحمید احمدی امروز در سفر به استان مرکزی، در نشست با رئیس، معاونان و مدیران جهاد دانشگاهی استان افزود: خوشبختانه این سرمایه همچنان باقی است و جهاد باید همچنان در مسیر منویات و رهنمود‌های ایشان حرکت کند تا این سرمایه ارزشمند همواره برای این نهاد حفظ شود.

وی اظهار کرد: خوشبختانه در حال حاضر فضای همکاری بسیار نزدیکی بین جهاد دانشگاهی و دولت چهاردهم وجود دارد و در سال گذشته چندین بار فرصت‌های مختلفی برای برقراری ارتباط و تعامل کاری بین جهاد و دولت ایجاد شد که از جمله آنها می‌توان به حضور رئیس جمهور در نمایشگاه توانمندی‌های جهاد دانشگاهی و حضور ایشان در مراسم ۱۶ مرداد و همچنین بازدید معاون اول رئیس جمهور و وزرای دولت از این نهاد و دیدار‌های رئیس جهاددانشگاهی با معاونان رئیس جمهور و اعلام آمادگی آنها برای همکاری هرچه بیشتر با جهاد اشاره کرد.

قائم مقام جهاد دانشگاهی با تاکید بر اینکه این فضای همکاری با دولت، فضایی واقعا کم نظیر است و به تبع آن، این فضا در استان‌ها نیز وجود دارد، گفت: جهاد دانشگاهی باید در راستای گره‌گشایی از امور کشور و استان‌ها در کنار دولت باشد و در استان‌ها نیز باید در سطح بالای مدیریتی و گره‌گشایی مسائل اصلی استان حضوری پررنگ و قوی داشته باشد. اگر این نقش‌ها به درستی ایفا شود، جایگاه جهاد دانشگاهی در استان‌ها بیش از گذشته ارتقا خواهد یافت که قطعا آثار این ارتقا جایگاه، برای واحد‌های سازمانی و اعضای این نهاد نیز مفید و مؤثر خواهد بود.

وی با اشاره به لزوم توجه ویژه اعضای جهاد دانشگاهی به حفظ و تقویت هویت جهادی و فرهنگ جهادی خاطرنشان کرد: مشارکت جمعی اعضای جهاد در تصمیمات و فعالیت‌های جهاد یک شعار نبوده و در واقع، جوهره اصلی کار در این نهاد است و آثار و منافع شکل‌گیری آن قابل توجه خواهد بود، کما اینکه تاکنون نیز هر آنچه دستاورد در این نهاد حاصل شده نتیجه فضا و روحیه مشارکت جمعی بوده که در همه حوزه‌ها و همه ابعاد وجود داشته است.

احمدی در ادامه همچنین با اشاره به ظرفیت‌های متنوع استان مرکزی گفت: جهاد دانشگاهی استان با توجه به تجارب خود در چهاردهه گذشته و شناخت کاملی که در سطوح و لایه‌های مختلف مدیریتی استان دارد باید با توجه به این ظرفیت‌ها، نسبت به اقدامات ویژه و اثرگذار برای کمک به رفع نیاز‌های اساسی و کلان استان اقدام کند.

قائم مقام جهاد دانشگاهی تاکید کرد: جهاد دانشگاهی استان مرکزی باید در قله هرم مسائل استان نقش‌آفرینی کرده و انتظاراتی که در این سطح از این نهاد می‌رود را شناسایی کند و توان خود را به پیگیری مسائل خرد و کوچک محدود نکند.