تفاهمنامه تردد خودروهای منطقه آزاد اردبیل - بیلهسوار با منطقه آزاد انزلی امضا شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، این تفاهمنامه در اولین نشست هماندیشی رفع موانع توسعه تجارت حملونقل که با حضور معاون وزیر کشور و جمعی از استانداران و معاونان استانداران در استانداری گیلان برگزار شد، بین امامی یگانه استاندار رادبیل، حقشناس استاندار گیلان و فرماندهان انتظامی این استانها به امضا رسید.
در این تفاهمنامه ضمن رعایت تمام جوانب قانونی، ساز و کارهای لازم جهت پایش، نظارت و مدیریت تردد خودروهای مناطق آزاد تجاری و صنعتی اردبیل و انزلی به صورت مشترک تدوین و اجرا خواهد شد.
در پایان تفاهمنامههای جداگانهای بین استان گیلان با استانهای قزوین و زنجان به امضای استانداران این ۳ استان رسید.