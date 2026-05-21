به گزارش گروه تجارت خارجی خبرگزاری صدا و سیما، امین افقی، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد مازندران از صدور نخستین پروانه واحد تولیدی صنعتی در محدوده این منطقه خبر داد و گفت: همزمان با بازدید مدیران و معاونان دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد از منطقه آزاد مازندران، مرکز مانیتورینگ سازمان نیز آغاز به کار کرد.

وی اظهار کرد: در آستانه یک‌سالگی تأسیس سازمان منطقه آزاد مازندران، توفیق میزبانی از اعضای محترم کارگروه توسعه و راه‌اندازی مناطق آزاد جدید را داشتیم.

افقی افزود: این هیئت متشکل از معاونان، مدیران و مجموعه‌های خدمات‌رسان حوزه فناوری، ضمن بازدید از ظرفیت‌ها، مزیت‌ها و زیرساخت‌های ایجادشده در منطقه آزاد مازندران، در جریان اقدامات انجام‌شده برای تحقق اهداف، مأموریت‌ها و رسالت‌های این منطقه قرار گرفتند.

آغاز فعالیت نخستین واحد تولیدی صنعتی

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای حمایت از سرمایه‌گذاران، تصریح کرد: با تلاش همکاران سازمان، نخستین پروانه واحد تولیدی صنعتی در داخل محدوده منطقه آزاد مازندران صادر شد که می‌تواند زمینه‌ساز شکل‌گیری اقتصادی نوین و پویا در شمال کشور باشد.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد مازندران ادامه داد: همچنین امروز شاهد آغاز به کار مرکز مانیتورینگ سازمان منطقه آزاد مازندران بودیم و در ادامه، بازدید‌هایی از مرکز پلاک‌گذاری خودرو، ساختمان اداری و بخش‌های مختلف خدمات‌رسان به سرمایه‌گذاران، فعالان اقتصادی و ذی‌نفعان انجام شد.

تاکید بر هم‌افزایی ظرفیت‌های مناطق آزاد

افقی با تاکید بر ضرورت هم‌افزایی میان مناطق آزاد کشور، خاطرنشان کرد: امیدواریم این روند با همراهی ظرفیت‌های مناطق آزاد و استفاده از توانمندی‌های دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد برای تحقق مأموریت‌های مناطق آزاد جدید، به‌ویژه منطقه آزاد مازندران، استمرار یابد.

وی همچنین از آغاز رسمی فعالیت نخستین شرکت خدمات‌رسان بیمه‌ای به فعالان اقتصادی و متقاضیان خودرو‌های پلاک منطقه آزاد خبر داد و گفت: این مجموعه از امروز فعالیت خود را به‌صورت رسمی آغاز کرده است.