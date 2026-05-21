به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مسئول دفتر نمایندگی شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه استان با اشاره به جایگاه رفیع ائمه جمعه، بر نقش بی‌بدیل آنان در تقویت پیوند میان مردم و نظام، تبیین مبانی انقلاب اسلامی و روشنگری افکار عمومی تأکید کرد.

حجت‌الاسلام آقایی، با اشاره به نقش خطیر ائمه جمعه در عرصه‌های مختلف فرهنگی، اجتماعی و سیاسی، تبیین آرمان‌ها، برنامه‌ها، اهداف و چشم‌انداز‌های آینده را از دیگر رسالت‌های مهم ائمه جمعه برشمرد و گفت: امامان جمعه با تکیه بر بصیرت و شناخت عمیق از مسائل روز، نقش مهمی در روشنگری و هدایت افکار عمومی ایفا می‌کنند.