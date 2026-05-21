به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان غربی گفت: افزایش مدت ماندگاری گردشگران در استان یکی از اولویت‌ها است که این کار مستلزم ایجاد و توسعه ظرفیت‌های گردشگری استان از جمله افزایش تعداد موزه‌ها، احداث مجتمع‌های گردشگری، تقویت زیرساخت‌های گردشگری نوین، خرید، کشاورزی، آبی و ... است.

مرتضی صفری، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان غربی به همراه حسین پناهی، رئیس شورای شهر و آیدین رحمانی شهرداری ارومیه، سایر اعضای شورای شهر و جمعی دیگر از مسئولان، از روند اجرای زیرساخت‌های گردشگری دهکده ساحلی و تفریحی چی‌چست ارومیه بازدید کردند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان غربی در جریان این بازدید با اشاره به ظرفیت‌های تاریخی و گردشگری آذربایجان غربی اظهار کرد: وجود ۶ اثر ثبت جهانی و ۱۸۸۲ اثر ثبت ملی، برخورداری از آب و هوای چهارفصل از جمله داشتن ۱۰ اقلیم آب و هوایی، جاذبه‌های طبیعی اعم از دریاچه‌ها، آبشارها، جنگل‌ها، مرزی بودن و ... از ویژگی‌های ممتاز آذربایجان غربی هستند.

مرتضی صفری ادامه داد: از آنجا که پیک سفر‌های آذربایجان غربی در ماه‌های شهریور و مهر بوده با برگزاری جشنواره‌های مختلف در این دو ماه می‌توان جایگاه استان در جذب گردشگر را به رتبه‌های بالای کشوری رساند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان غربی با بیان اینکه در یک سال گذشته اقدامات عمرانی و زیرساختی خوبی در مجموعه دهکده چی‌چست ارومیه انجام شده که این اقدام مدیریت شهری قابل تقدیر است، تصریح کرد: در راستایی پیشبرد و سریع اقدامات استانداردسازی واحد‌ها و مجموعه‌های گردشگری پیشنهاد می‌شود در روند احداث این مجموعه از نظرات کارشناسان گردشگری استان استفاده شود.

صفری با اشاره به احداث ۲۴ سوئیت اقامتی از سوی اداره‌کل میراث‌فرهنگی آذربایجان غربی در دهکده ساحلی چی‌چست در سال‌های دور که با امضای تفاهم‌نامه به شهرداری ارومیه واگذار شده است، خاطرنشان کرد: می‌توان این سوئیت‌ها را به‌صورت اقامتگاه سنتی و بومگردی مورد استفاده قرار داد.

او با تاکید بر ضرورت برگزاری جشنواره‌ها و نمایشگاه‌ها در ارومیه اضافه کرد: تقویت نشاط اجتماعی و افزایش رفاه مردمی با برگزاری جشنواره‌ها و نمایشگاه‌های مختلف علاوه بر درآمد مالی یک درآمد معنوی برای شهرداری ایجاد می‌کند و هرچقدر این نوع اقدامات افزایش یابد در جذب گردشگر تاثیرگذار خواهد بود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان غربی در پایان با اشاره به سابقه موفق همکاری‌ها بین این اداره‌کل و شهرداری ارومیه گفت: جذب سرمایه‌گذار برای پروژه میدان امام و کلنگ‌زنی این پروژه و واگذاری مجتمع نارون برای ثبت جهانی مسجد جامع ارومیه یک اقدام شایسته از سوی شهرداری است و امیدوارم با افزایش این همکاری‌ها شاهد رونق و توسعه گردشگری در ارومیه باشیم.