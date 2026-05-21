مسئولان مهاباد در نشستی ضمن تشریح وضعیت تامین آب و فاضلاب، پیگیری طرح‌های مهمی همچون آبرسانی به نهضت ملی مسکن و رفع مشکلات چند روستا را در دستور کار قرار دادند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، در نشست مشترک بررسی مسائل و مشکلات حوزه آب و فاضلاب شهرستان مهاباد که با حضور مسئولان استانی و شهرستانی برگزار شد، موضوعاتی از جمله پوشش مطلوب شبکه فاضلاب، تامین پایدار آب شهری و پیگیری طرح‌های آبرسانی در دستور کار قرار گرفت.

سلام ستوده، نماینده مردم مهاباد در مجلس شورای اسلامی در این نشست با اشاره به برخی طرح‌های شاخص گفت: چند طرح مهم مطرح شد که طبق اعلام مسئولان، قرار است در هفته دولت امسال به بهره‌برداری برسد.

ستوده تصریح کرد: از جمله این طرح‌ها می‌توان به آبرسانی به نهضت ملی مسکن، نیرو‌رسانی به مخزن کانی صوفی رشید، رفع مشکل روستای اوزندره، طرح فاضلاب شهرک خانقاه و شهرک صبا اشاره کرد.

مجتبی نجفی، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان نیز با بیان اینکه مهاباد از نظر وضعیت آب و فاضلاب در سطح قابل قبولی قرار دارد، اظهار کرد: پوشش شبکه فاضلاب در این شهرستان بیش از ۹۷ درصد است.

وی افزود: در بخش آب شهری، ۱۰۰ درصد تحت پوشش قرار دارد و در بخش روستایی نیز بیش از ۷۶ درصد آب‌رسانی انجام می‌شود.

نجفی همچنین تصریح کرد: در حالی که در شاخص کشوری، پوشش فاضلاب حدود ۵۴ درصد است، این رقم در مهاباد به بیش از ۹۷ درصد رسیده است.

وی در ادامه به اقدامات انجام‌شده برای مدیریت بحران نیز اشاره کرد و گفت: با تدابیر استاندار، پارسال برای برج آبگیر، ایستگاه پمپاژ و تصفیه‌خانه، دیزل ژنراتور خریداری شد و امسال نیز با دستور ایشان دیزل جدید تامین گردیده است تا در شرایط بحرانی و قطعی برق، بتوان بیش از ۸۰ تا ۹۰ درصد شهر را پوشش داد.

پیگیری مشکل آب آشامیدنی پایگاه هلال احمر سه‌راهی دارلک، فاضلاب روستای سهولان، انشعابات غیرمجاز و همچنین رفع تنش آبی روستا‌ها از دیگر محور‌های مطرح‌شده در این نشست بود.