حجتالاسلام حاجیصادقی در اجتماع مردم میناب تأکید کرد: اخلاص، مردمیبودن و روحیه جهادی شهید رئیسی الگویی ماندگار برای مسئولان نظام اسلامی است و ملت ایران راه خدمت صادقانه را با قدرت ادامه خواهد داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، نماینده ولیفقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در اجتماع مردم میناب با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای خدمت و شهید جمهور آیتالله سید ابراهیم رئیسی تأکید کرد: اخلاص، مردمیبودن و روحیه جهادی شهید رئیسی الگویی ماندگار برای مسئولان نظام اسلامی است و ملت ایران راه خدمت صادقانه را با قدرت ادامه خواهد داد.
وی با بیان اینکه ملت ایران هرگز مجاهدتها و خدمات صادقانه خادمان واقعی مردم را فراموش نخواهد کرد، به ویژگیهای شخصیتی و مدیریتی شهید رئیسی اشاره کرد و افزود: شهید جمهور با روحیهای مردمی، انقلابی و خستگیناپذیر، تمام ظرفیت خود را برای رفع مشکلات مردم و تحقق آرمانهای انقلاب اسلامی به کار گرفت و همین اخلاص، او را در دل ملت ایران ماندگار کرد.
نماینده ولیفقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با تجلیل از شهدای خدمت تصریح کرد: شهدای خدمت با ایثار و فداکاری، معنای واقعی مسئولیتپذیری و خدمت خالصانه را به نمایش گذاشتند و امروز ادامه مسیر آنان وظیفهای ملی و انقلابی است.
حجتالاسلام حاجیصادقی در بخش دیگری از سخنان خود، با تأکید بر جایگاه ولایت و رهبری در عبور کشور از توطئهها و بحرانها گفت: ملت ایران با تبعیت از مقام معظم رهبری و حفظ وحدت و انسجام، راه پرافتخار شهدا را ادامه خواهد داد و دشمنان هرگز قادر نخواهند بود خللی در اراده این ملت ایجاد کنند.
وی حضور گسترده و پرشور مردم میناب در این مراسم را نشانه وفاداری مردم این شهرستان به آرمانهای انقلاب، شهدا و ولایت دانست و خاطرنشان کرد: فرهنگ ایثار، شهادت و خدمت صادقانه، سرمایه بزرگ جمهوری اسلامی ایران است که باید پاس داشته و به نسلهای آینده منتقل شود.