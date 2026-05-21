به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، امین حسین رحیمی وزیر دادگستری کشورمان که برای شرکت در اجلاس وزرای دادگستری کشور‌های عضو بریکس به هند سفر کرده است، در سخنرانی خود در این اجلاس ضمن تشریح مواضع کشورمان، تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران را حمله‌ای بی‌شرمانه به حقوق بین‌الملل و وجدان بشریت برشمرد.

وزیر دادگستری گفت اقدام جنایتکارانه محور آمریکایی ـ صهیونی در شهادت قائد عظیم‌الشان حضرت آیت الله سیدعلی خامنه‌ای نشان داد تا چه حد توجه به بنیان‌های حقوق بین‌الملل ضروری و حائز اهمیت است.

رحیمی با اشاره به تاکید رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله سیدمجتبی خامنه‌ای مبنی اینکه هیچ‌گاه به دنبال جنگ، مخاصمه یا تجاوز نیستیم، افزود: هرگونه تلاش برای دستیابی به سلاح هسته‌ای را با اصول و مبانی حقوقی خود در تعارض می‌دانیم.

وی تجاوز اتحاد شوم آمریکا و رژیم صهیونی علیه ملت ایران را نقض آشکار منشور ملل متحد و قواعد آمره حقوق بین‌الملل برشمرد و با اشاره به تخریب عمدی و هولناک مدرسه ابتدایی میناب و شهادت ۱۶۸ دانش‌آموز دختر و پسر بی‌گناه گفت: با هدف مبارزه با بی‌کیفرمانی لازم است جامعه بین‌المللی و محاکم بین‌المللی جنایتکاران را تحت تعقیب قضائی قرار داده و به دست عدالت بسپارند.

وزیر دادگستری در بخش دیگری از سخنان خود در جمع وزرای دادگستری کشور‌های عضو بریکس، افزود: جمهوری اسلامی ایران به ضرورت استقرار حکومت قانون و تسریع در حل و فصل اختلافات میان شهروندان کشور‌های عضو ایمان دارد و بر این اساس پیشنهاد می‌نماییم یک مرکز داوری ویژه بریکس برای حل و فصل اختلافات ایجاد گردد. این مرکز می‌تواند گامی مهم برای شکوفایی اقتصادی دولت‌های عضو باشد.

وی با تاکید بر اعتقاد راسخ کشورمان به اصول چندجانبه گرایی و حسن همجواری گفت: صلح پایدار نه از طریق زور بلکه از رهگذر عدالت و تقویت اصل اعتماد در جهان، قابل تحقق است. کمک به تحقق این موضوع به عنوان تکلیفی حرفه‌ای در این روز‌های سرنوشت‌ساز، وظیفه‌ای است که بر دوش تمامی وزرای دادگستری سنگینی می‌کند.

متن سخنرانی وزیر دادگستری کشورمان در اجلاس وزرای دادگستری کشور‌های عضو بریکس به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

جناب آقای رئیس؛ حضار محترم.

پیش از هر چیز لازم می‌دانم مراتب تشکر خود را از میهمان‌نوازی دولت محترم هند بابت میزبانی اجلاس وزرای دادگستری بریکس اعلام دارم.

جمهوری اسلامی ایران که در سال ۲۰۲۴ به مجموعه بریکس پیوسته است همواره از ایجاد و تقویت یک نظام عادلانه مبتنی بر حاکمیت قانون چه در سطح نظام داخلی دولت‌ها و چه در سطح جامعه بین‌الملل پشتیبانی کرده است. با این همه آنچه برای بار دوم در ۲۸ فوریه سال جاری میلادی علیه دولت و ملت جمهوری اسلامی ایران اتفاق افتاد تجربه‌ای سیاه علیه حاکمیت قانون در نظام بین‌الملل به شمار می‌آید.

تجاوز آشکار ایالات متحده آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران حمله‌ای بی‌شرمانه به حقوق بین‌الملل و وجدان بشریت تلقی می‌شود. ترور و هدف قرار دادن مقامات سیاسی و غیرنظامیان سابقه‌ای خطرناک و غیرقابل پذیرش در روابط بین‌الملل ایجاد نموده است که صلح و امنیت بین‌المللی را بیش از پیش تهدید کرد.

در همین چارچوب، شهادت قائد عظیم‌الشان حضرت آیت الله سیدعلی خامنه‌ای که نه تنها یک دولت مرد و رئیس کشور به شمار می‌رفت بلکه رهبری معنوی و فرزانه برای بسیاری از مسلمانان و آزادگان جهان بود، نشان داد که تا چه حد توجه به بنیان‌های حقوق بین‌الملل ضروری و حائز اهمیت است. در برابر این تجاوز آشکار، همبستگی میان تمام دولت‌های دوستدار صلح در مجموعه بریکس یک ضرورت غیر قابل انکار است.

عالیجنابان.

ملت صلح‌جوی ایران آنچنان که رهبر جدید ما حضرت آیت الله سیدمجتبی خامنه‌ای بر آن تأکید کرده‌اند هیچ‌گاه به دنبال جنگ، مخاصمه یا تجاوز نبوده و نیست و بر این اساس با توجه به نتایج فاجعه‌باری که سلاح هسته‌ای می‌تواند برای بشریت به همراه داشته باشد نه تنها در پی دستیابی به سلاح هسته‌ای نبوده بلکه هرگونه تلاش برای دستیابی به آن را با اصول و مبانی حقوقی خود در تعارض می‌داند. بی‌گمان ادامه سیاست‌های جنگ‌افروزانه آمریکا و رژیم صهیونیستی، منطقه غرب آسیا و حتی جهان را با مسابقه تسلیحاتی خطرناکی رو‌به‌رو خواهد کرد که اجتناب از آن نیازمند خردورزی و هوشیاری همگان است.

در جریان تجاوز اخیر اتحاد شوم آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ملت ایران که نقض آشکار منشور ملل متحد و قواعد آمره حقوق بین‌الملل به‌شمار می‌رود، هنجار‌های مسلم حقوق بین‌الملل بشردوستانه به شدت نقض گردید و شاهد ارتکاب جنایات جنگی و تجاوز از سوی متجاوزین بودیم. حملات نظامی علیه اهداف غیرنظامی از جمله مناطق مسکونی، مدارس، بیمارستان‌ها و تجهیزات و پرسنل امدادی صورت گرفت که منجر به شهادت صد‌ها غیرنظامی بی‌گناه از جمله زنان و کودکان و مجروح شدن بسیاری دیگر شده است.

تخریب عمدی و هولناک یک مدرسه ابتدایی در میناب که منجر به شهادت ۱۶۸ دانش‌آموز دختر و پسر بی‌گناه و حملات مستقیم به خانه‌ها، بیمارستان‌ها، مدارس، دانشگاه‌ها، مراکز تحقیقاتی، راه آهن و پل‌ها، زیر‌ساخت‌های انرژی، فرودگاه‌ها، آب‌شیرین‌کن‌ها و سیلو‌های مواد غذایی تنها بخشی از جنایات جنگی است که در طول تجاوز اخیر هر روز ارتکاب یافت. در این راستا و با هدف مبارزه با بی‌کیفرمانی لازم است جامعه بین‌المللی و محاکم بین‌المللی جنایتکاران را تحت تعقیب قضایی قرار داده و به دست عدالت بسپارند.

خانم‌ها و آقایان.

در خصوص موضوع داوری که در دستور کار این اجلاس مهم می‌باشد باید بگویم جمهوری اسلامی ایران با ایمان به ضرورت استقرار حکومت قانون و تسریع در حل و فصل اختلافات میان شهروندان کشور‌های عضو که بی‌شک اثری مهم در شکوفایی اقتصادی و ایجاد اطمینان حقوقی در روابط و معاملات ایشان دارد، سازوکار‌های جایگزین حل اختلاف مانند میانجی‌گری و داوری را ابزاری موثر برای حل و فصل کارآمد و به‌هنگام تعارضات تابعان یک نظام حقوقی می‌داند.

نهاد‌های حقوقی و قضایی ایران چه در سطح قانون‌گذاری و چه در سطح اجرا، در چند دهه اخیر به تجارب چشمگیری در این زمینه دست یافته‌اند که در این خصوص آماده همکاری و تبادل تجربیات با کلیه کشور‌های عضو بریکس می‌باشیم. بر این اساس جمهوری اسلامی ایران پیشنهاد می‌نماید یک مرکز داوری ویژه بریکس برای حل و فصل اختلافات ایجاد گردد. این مرکز می‌تواند گامی مهم برای شکوفایی اقتصادی دولت‌های عضو باشد.

همکاران گرامی.

جمهوری اسلامی ایران با اعتقاد راسخ به اصول چندجانبه گرایی و حسن همجواری معتقد است صلح پایدار نه از طریق زور بلکه از رهگذر عدالت و تقویت اصل اعتماد در جهان، قابل تحقق است. عدالت و اعتمادی که نمی‌تواند با زورگویی، تجاوز، کشتن کودکان بی‌گناه و زیاده‌خواهی، قابل جمع باشد. کمک به تحقق این موضوع به عنوان تکلیفی حرفه‌ای در این روز‌های سرنوشت‌ساز، وظیفه‌ای است که بر دوش تمامی وزرای دادگستری سنگینی می‌کند.

از اینکه مطالب اینجانب را به نمایندگی از ملت مقاوم ایران و داغدار شهادت کودکان مظلوم میناب شنیدید سپاسگزارم.