پخش زنده
امروز: -
امروز نیز اردبیل و بیشتر مناطق استان شاهد بارش باران بود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، بر اساس اعلام اداره کل هواشناسی، جو استان تا اواخر وقت فردا بهصورت متناوب ناپایدار بوده و شاهد بارشهای رگباری، رعدوبرق و وزش تندبادهای لحظهای خواهیم بود.
در پی فعالیت این موج بارشی، احتمال سیلاب و آبگرفتگی معابر عمومی و اختلال در تردد محورهای مواصلاتی بهویژه در مناطق کوهستانی انتظار میرود. همچنین در مناطق مستعد، احتمال وقوع تگرگ، اصابت صاعقه و شکلگیری سیلابهای محلی وجود دارد.
هواشناسی با صدور هشدار سطح نارنجی از اهالی و مسافران خواسته از هرگونه توقف، تردد و اتراق در حاشیه و بستر رودخانهها و مسیلها خودداری کنند و بهدلیل خطر اصابت صاعقه، از صعود به ارتفاعات و فعالیتهای کوهنوردی پرهیز نمایند.
از روز شنبه از شدت ناپایداریها در سطح استان کاسته میشود.