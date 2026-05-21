با حضورمعاون رئیس جمهور دوازدهمین مرکز اهدای خون اصفهان در قهدریجان افتتاح شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیر کل انتقال خون استان اصفهان در این آیین گفت: یکی از چالشهای زیرساختی اداره کل انتقال خون استان کمبود فضای فیزیکی برای توسعه خدمات بوده که با راهاندازی این مرکز و مراکز دیگری که در آینده نزدیک افتتاح میشود، بخشی از این مشکل برطرف خواهد شد.
کیان دهراب پور با بیان اینکه مرکز اهدای خون قهدریجان به عنوان دوازدهمین مرکز اهدای خون استان فعالیت خود را آغاز کرده است، افزود: زمین این مرکز به مساحت ۶۳۷ متر مربع به همت شهرداری قهدریجان و با مصوبه شورای شهر در اختیار اداره کل انتقال خون استان قرار گرفت و ساختمان آن با زیربنای حدود ۷۵۰ متر مربع احداث شده است.
وی افزود: عملیات اجرایی این طرح در مهرماه سال گذشته آغاز شد و با مشارکت شورای شهر، شهرداری قهدریجان و اداره کل انتقال خون استان و با کمک یک خیر نیکاندیش به بهرهبرداری رسید.
مدیرکل انتقال خون استان اصفهان ادامه داد: برای احداث و تجهیز این مرکز بیش از ۴۰ میلیارد تومان هزینه شده است و این مجموعه در یکی از مناسبترین نقاط شهری قهدریجان ساخته شده تا دسترسی شهروندان برای اهدای خون تسهیل شود.