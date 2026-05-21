با هدف توسعه تجارت مرزی و حل مشکلات ناوگان حمل و نقل ایران و افغانستان نشستی با حضور دو هیات محلی دو سوی مرز در پایانه مرزی میلک شهرستان هیرمند برگزار شد.

برگزاری جلسه مشترک ناوگان ایران و افغانستان در میلک سیستان و بلوچستان

برگزاری جلسه مشترک ناوگان ایران و افغانستان در میلک سیستان و بلوچستان

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز سیستان و بلوچستان، علیرضا شهرکی فرماندار شهرستان هیرمند گفت: در این جلسه که با حضور مسئولان محلی دو کشور دوست و همسایه برگزار شد، مسائل و مشکلاتی که رانندگان دو کشور داشتند مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

وی افزود: با توجه به اینکه پول نقد از مرز‌های کشور خارج می‌شود و اتباع کشور افغانستان با خودشان پول نقد جابجا می‌کنند یکسری مشکلاتی را در این شهرستان به وجود آورده بود که این موضوع با مسئولان محلی ولایت نیمروز افغانستان مورد بررسی قرار گرفت و مقرر گردید تا سقف پنج میلیون تومان مجاز هست با خود حمل کنند و مابقی پول خود را از طریق صرافی‌ها انتقال دهند.

فرماندار شهرستان هیرمند بیان داشت: با توجه به سفری که استاندار سیستان و بلوچستان به ولایت نیمروز کشور افغانستان داشتند مقرر گردید تا دو تا کمیته اقتصادی و مرزی تشکیل شود و در این نشست مقرر گردید تا در اولین فرصت این کمیته‌ها در میلک یا نیمروز افغانستان برگزار شود.

وی درخصوص بازداشت تعدادی از رانندگان ناوگان ایرانی در خاک کشور افغانستان اظهار داشت: با توجه به اینکه حمل دلار در کشور افغانستان ممنوع می‌باشد و رانندگان ناوگان ایرانی هم با خود دلار به همراه داشته‌اند به همین دلیل توسط نیرو‌های امنیتی این کشور دستگیر شده‌اند و در این جلسه این موضوع مطرح گردید و قرار شد تا در اسرع وقت این رانندگان آزاد و به کشور ایران بازگردند.