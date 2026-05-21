معاون علمی و پژوهشی سازمان بسیج اساتید کشور گفت: نشریات بسیج اساتید با کسب امتیاز نشریه هسته در ارزیابی ISC ، بار دیگر توان علمی و پژوهشی خود را به نمایش گذاشتند.



به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از روابط عمومی سازمان بسیج اساتید کشور، دکتر وحید آرایی گفت: «فصلنامه علمی مطالعات قدرت نرم» و «فصلنامه علمی مطالعات حقوق بشر اسلامی» بسیج اساتید در جدیدترین ارزیابی پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (isc) موفق به کسب عنوان نشریه هسته در بین ۴۲۳۰ نشریه علمی در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام شدند و توانستند برای سومین سال پیاپی این عنوان را کسب نمایند. همچنین «فصلنامه علمی مطالعات بیداری اسلامی» نیز امسال توانست رتبه Q۱ را اخذ نماید.

وی افزود: لیست نشریات هسته شامل مجموعه‌ای از مجلات برتر در حوزه‌های موضوعی مختلف است که توسط گروهی از متخصصان رشته‌های مرتبط مورد تجزیه و تحلیل محتوایی دقیق قرار گرفته است. معیار‌های بکار گرفته شده در این ارزیابی متضمن کیفیت بالای نشریات از نظر محتوای علمی آنهاست. شاخص‌هایی همچون به روز بودن موضوعات پژوهشی، کاربردی بودن یافته ها، خوانایی و کیفیت علمی، روش شناسی دقیق، ارائه فهم پذیر داده ها، بحث منطقی، استدلال دقیق و شیوه نتیجه گیری همگی در انتخاب نشریات مدنظر قرار گرفته‌اند.

معاون علمی و پژوهشی سازمان بسیج اساتید کشور در پایان تأکید کرد: بسیج اساتید با دارا بودن ۵ نشریه علمی با نام‌های «مطالعات قدرت نرم»، «مطالعات حقوق بشر اسلامی»، «مطالعات بیداری اسلامی» , «مطالعات الگوی پیشرفت اسلامی ایرانی» و «سیاست پژوهی تحول در علوم انسانی» در آخرین ارزیابی کمیسیون نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موفق به اخذ رتبه «ب» گردیدند و این معاونت در سال جدید نیز در پی ارتقای کمی و کیفی نشریات علمی است. همچنین فصلنامه‌های «مطالعات الگوی پیشرفت اسلامی ایرانی» و «سیاست پژوهی تحول در علوم انسانی» نیز به تازگی آماده ورود به فرآیند ارزیابی و نمایه سازی در isc شدند.