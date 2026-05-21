به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، شیرزاد پوش پارس گفت: از مجموع ۲۲۰ زائر ورودی به فرودگاه جده، ۱۹۰ نفر اهل تسنن و ۳۰ نفر اهل تشیع هستند.

وی ادامه داد: زائران اهل تسنن برای انجام اعمال به مکه اعزام می‌شوند و زائران شیعه نیز برای محرم شدن راهی میقات جحفه هستند تا بعد از احرام عازم مکه مکرمه شوند.

گفتنی است؛ بر اساس اعلام مسئولان سازمان حج و زیارت زائران این پرواز از قبل دارای رقم طلب بودند و به عنوان جایگزین انصرافی‌ها پس از انجام هماهنگی‌های اجرایی صورت گرفته و طی فرایند‌های مربوط به صدور روادید، امکان تشرف به حج تمتع را پیدا کرده‌اند تا در کنار دیگر زائران ایرانی، اعمال و مناسک حج را به‌جا آورند.