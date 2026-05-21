محفل راهیان نور، یادواره شهدا و زیارت محل شهادت شهدای گرانقدر محله کوی آبشاران خرم آباد برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، نماینده ولی فقیه در لرستان در مراسم محفل راهیان نور و زیارت محل شهادت شهدای محله کوی آبشاران خرم آباد با تجلیل از مقام شامخ شهدا گفت: برگزاری اینگونه محفلها و یادواره شهدا، نمادی از زنده نگه داشتن فرهنگ ایثار و تجدید میثاق با آرمانهای بلند انقلاب اسلامی است.
حجتالاسلام والمسلمین سید احمدرضا شاهرخی با اشاره به حضور پرشور مردم، خانوادههای معظم شهدا و جوانان در این مراسم اظهارکرد: شهدا چراغهای فروزان راه سعادت جامعه هستند و هر زمان که یاد و نام آنان در محلات و شهرها زنده نگه داشته شود، روح مقاومت، همدلی و مسئولیتپذیری در میان مردم تقویت خواهد شد.
وی افزود: محله کوی آبشاران با برگزاری این یادواره و زیارت محل شهادت شهدا، بار دیگر نشان داد که مردم این دیار قدردان خون پاک شهیدان هستند و اجازه نخواهند داد یاد و راه آنان در گذر زمان فراموش شود.
امام جمعه خرمآباد با تأکید بر اینکه شهدا با ایثار جان خود، امنیت و عزت امروز کشور را رقم زدند، تصریح کرد: وظیفه همه ماست که این میراث ارزشمند را به نسل جوان منتقل کنیم و اجازه ندهیم فاصلهای میان نسل امروز و حقیقتهای دفاع مقدس ایجاد شود.
حجتالاسلام والمسلمین شاهرخی در ادامه گفت: زنده نگه داشتن یاد شهدا، تنها یک کار نمادین نیست، بلکه اقدامی فرهنگی، تربیتی و هویتی است که میتواند جامعه را در برابر آسیبها و هجمههای دشمن بیمه کند.