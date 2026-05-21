مسئول امور عمومی دانشکده علوم پزشکی مهاباد گفت: در آینده نزدیک چند رشته جدید از جمله فوریتهای پزشکی، هوشبری و مامایی به فهرست آموزشی این دانشکده اضافه خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، دانشکده علوم پزشکی مهاباد که هفت سال از تأسیس و آغاز فعالیت آن میگذرد، به عنوان مرکزی در راستای ارتقای آموزش و درمان در جنوب آذربایجانغربی فعالیت میکند. این دانشکده در فضایی مجهز و با امکانات متنوع راهاندازی شده تا نیروهای متخصص سلامت را تربیت کرده و به بازار کار معرفی کند.
این مرکز که پس از کشوقوسهای فراوان، در سال ۱۳۹۸ در زمینی به مساحت حدود ۶۱ هزار مترمربع و با هزینه ۵۰۰ میلیارد تومان احداث شد، از بخشهای مختلفی شامل واحدهای آموزشی، اداری، آمفیتئاتر و کتابخانه برخوردار است.
طبق اعلام مسئولان دانشکده، این مجموعه با ۱۰ نفر هیئت علمی ثابت فعالیت خود را پیش برده و تاکنون بیش از ۲۳۰ دانشجو در سه رشته پرستاری، تکنولوژی اتاق عمل و بهداشت عمومی جذب و پذیرش شدهاند. همچنین بالغ بر ۸۰ نفر دانشآموخته نیز از این دانشکده فارغالتحصیل شدهاند.
در ادامه، پیشبینی میشود در آینده نزدیک رشتههای دیگری در حوزه پزشکی و پیراپزشکی به مجموعه رشتههای دانشکده اضافه شود.
قاسم امینی، مسئول امور عمومی دانشکده علوم پزشکی مهاباد گفت: برنامهریزی شده تا در آینده رشتههای فوریتهای پزشکی، هوشبری، علوم آزمایشگاهی و مامایی به رشتههای دانشکده علوم پزشکی مهاباد افزوده شود.