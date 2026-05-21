بهار امسال، شهیده زهرا رضایی معلم قرآن و خدمتگزار مردم بر اثر حمله دشمن صهیونیستی-آمریکایی به شهادت رسید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ شهیده زهرا رضایی در تیرماه سال ۱۳۳۴ در خانواده‌ای مذهبی و سرشناس به دنیا آمد. مادر ایشان در دوران بارداری، به نیت زیارت امام حسین (ع)، سه ماه به همراه همسر و دو فرزندش در کربلا اقامت داشت. زهرا رضایی از نظر ظاهر، اخلاق، صبوری و حتی تن صدا، بیشترین شباهت را به مادرش داشت.

وی در سال ۱۳۵۴ ازدواج کرد و پس از چند سال زندگی در تهران، به همراه خانواده به محلات بازگشت و در محله شهرک امام خمینی (ره) ساکن شد؛ او که آموزش‌های اولیه قرآن و معارف دینی را از پدرِ قاری قرآن خود آموخته بود، پس از استقرار در محله جدید نیز با برگزاری کلاس‌های قرآن برای بانوان و دختران، نقش مهمی در ترویج معارف دینی ایفا کرد.

از مهم‌ترین فعالیت‌های این بانوی مؤمن می‌توان به برگزاری کلاس‌های قرآن، مشارکت در امور خیریه و کمک به خانواده‌های کم‌برخوردار، راه‌اندازی صندوق قرض‌الحسنه مردمی، مربیگری حلقه صالحین بسیج و حضور فعال در برنامه‌های مذهبی و فرهنگی اشاره کرد. وی با روحیه‌ای جهادی و اخلاقی نیکو، همواره در خدمت مردم و نیازمندان بود.

این بانوی مومنه و قرآنی، سرانجام در شامگاه ۱۰ فروردین ۱۴۰۵ بر اثر حمله دشمن صهیونیستی-آمریکایی به مناطق مسکونی شهر محلات، به همراه فرزندش سردار شهید مهدی وفایی و نوه‌هایش محمدصالح و امیرعلی به فیض عظیم شهادت نائل آمد و آسمانی شد.