بهره برداری از پل حمیری سیستان وبلوچستان نقش مهمی در تسهیل تردد، ارتقای دسترسیها و تقویت زیرساختهای ارتباطی منطقه خواهد داشت.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای سیستان وبلوچستان، عطاءالله اکبری معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری سیستان و بلوچستان گفت: پروژههای عمرانی جنوب استان که سالها با توقف یا کندی روبهرو بودند، در یک سال گذشته با برنامهریزی دقیق و پیگیریهای مستمر فعال شدهاند و بخش قابل توجهی از آنها اکنون به مرحله بهرهبرداری رسیدهاند.
عطاءالله اکبری در جریان بازدید از پل حمیری (homeri) قصرقند، با اشاره به این پل با سازه خرپایی و طول ۳۰۰ متر، افزود: این پروژه که بیش از ۵۰۰ میلیارد تومان هزینه شده، اکنون بهطور کامل تکمیل و آماده افتتاح رسمی است.
وی تأکید کرد: در یک سال گذشته حدود ۶۰ درصد از پیشرفت فیزیکی این پروژه محقق شده که نشاندهنده شتاب جدی در روند اجرا و تمرکز ویژه بر تکمیل طرحهای نیمهتمام جنوب استان است.