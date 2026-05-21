به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان اشنویه از واگذاری ۱۳ قطعه زمین مسکونی به زوجهای واجد شرایط همزمان با هفته جوانی جمعیت خبر داد.
مهران عزیزی، اظهار کرد: این اقدام در راستای اجرای سیاستهای حمایتی دولت برای تحکیم بنیان خانواده، حمایت از فرزندآوری و افزایش جمعیت جوان کشور انجام شده است.
وی افزود: بنیاد مسکن شهرستان اشنویه با هدف حمایت از خانوادههای دارای فرزند، روند واگذاری زمین به متقاضیان واجد شرایط را در دستور کار قرار داده و تاکنون ۱۳ خانوار زمین خود را دریافت کردهاند.
رئیس بنیاد مسکن اشنویه با اشاره به شناسایی ۵۳ متقاضی واجد شرایط در این شهرستان گفت: بررسی پروندهها و مراحل واگذاری برای سایر متقاضیان نیز با جدیت در حال پیگیری است.