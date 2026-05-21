در راستای حفاظت از زیرساخت‌های حیاتی بخش کشاورزی، تیم کارشناسی و مسئولان ذیربط شهرستان اشکذر با حضور در بخش خضرآباد، وضعیت قنوات این منطقه را به صورت میدانی مورد بازرسی و پایش قرار دادند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان گفت: قنوات به عنوان میراثی چند هزار ساله و نماد هوشمندی گذشتگان در مدیریت منابع آبی، نقشی حیاتی در پایداری اکوسیستم و معیشت کشاورزان بخش خضرآباد ایفا می‌کنند.

میرجلیلی افزود: با توجه به شرایط اقلیمی و ضرورت مدیریت هوشمندانه منابع آب، بازرسی‌های دوره‌ای از این سازه‌های آبی اهمیت دوچندانی پیدا کرده است.

وی گفت: بازسازی، لایروبی و مرمت اصولی قنوات، اولویت اصلی ما برای جلوگیری از هدررفت منابع و حفظ بهره‌وری در بخش کشاورزی است.

میرجلیلی اذعان داشت: تیم‌های کارشناسی با بررسی وضعیت سازه‌ای قنوات، آسیب‌شناسی دقیق‌تری انجام می‌دهند تا با اولویت‌بندی، عملیات بهسازی با مشارکت کشاورزان و حمایت‌های دولتی به بهترین نحو ممکن اجرا شود.