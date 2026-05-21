به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ معاون رئیس‌جمهور در بازدید از یکی از مراکز صنعتی اصفهان با اشاره به ناترازی انرژی با تبیین دو راهبرد اصلی پیش‌رو افزود: راهبرد نخست، افزایش ظرفیت‌های تولید کشور است که با دو چالش «منابع مالی گسترده» و «زمان‌بر بودن» مواجه است و به همین دلیل، ما سرمایه‌گذاری اصلی را روی راهبرد دوم یعنی «کاهش مصرف و بهینه‌سازی» قرار داده‌ایم که کوتاه مدت، سریع و کم‌هزینه است.

اسماعیل سقاب اصفهانی با انتقاد از تفکر سنتی تعویض تجهیزات سرمایشی و گرمایشی تاکید کرد: حل مساله ناترازی، فراتر از تعویض چند موتور، کولر یا بخاری است، موضوع اصلی تغییر سبک زندگی و اصلاح رفتار مصرف‌کننده است.

‌سقاب اصفهانی افزود: برای تغییر رفتار مردم دو شیوه وجود دارد؛ یا باید انرژی گران شود یا مصرف‌کننده از کمتر مصرف کردن، سود به دست آورد که انتخاب حاکمیت، راهبرد دوم و اعطای انگیزه مادی و سود به مردم است که در همین راستا، در زنجیره بهینه‌سازی اقدام به راه اندازی «ارزش افزوده و گواهی‌های صرفه‌جویی (ولت)» خواهد شد تا این فرآیند منابع مالی خود را تامین کند.

‌وی افزود: به‌زودی در جلسه‌ای، اختیارات کامل حاکمیتی برای اجرای آزمایشی بسیاری از طرح‌های بهینه‌سازی به استان اصفهان تفویض می‌شود.

‌معاون رئیس‌جمهور با تاکید بر اینکه کار دولت‌ها سیاست گذاری، تنظیم گری و نظارت است و نه دخالت در جزئیات زندگی مردم و خرید کالا، گفت: دولت نباید خود را به یک راهکار برای بهینه‌سازی محدود کند بلکه باید با تضمین بازار و رونق صنعت، دست مردم و استانداران را برای انتخاب بهترین روش‌های کاهش مصرف باز بگذارد.

سقاب اصفهانی در ادامه با تبیین مرز میان وظایف حاکمیت و بخش خصوصی افزود: دولت‌ها کارشان این نیست که به عنوان نمونه با یک کارخانه قرارداد خرید یک میلیون کالا ببندند و آن را رایگان توزیع کنند، بدون آنکه بدانند مصرف کننده نهایی کیست.

‌وی ادامه داد: کار دوم دولت، پشتیبانی از صنایع و زنجیره بهینه‌سازی است و حاکمیت نباید به جای مردم تصمیم بگیرد که چه خودرویی سوار شوند، یا چه کالایی را با چه رنگ و ابعادی بخرند؛ در واقع ما حق نداریم سلیقه خود را به مخاطب تحمیل کنیم و این مکانیزم بازار و تصمیم خود کاربر است که تعیین می‌کند کل یک خودرو تعویض شود یا فقط قطعه‌ای از آن ارتقا یابد.

سقاب اصفهانی با اشاره به لزوم انعطاف پذیری در راهکار‌های بهینه‌سازی ادامه داد: برای دولت، تعداد کالای تولید شده در یک کارخانه ملاک اصلی نیست، بلکه شاخص موفقیت ما این است که سال آینده نمودار مصرف گاز و بنزین در استان‌هایی مثل اصفهان و تهران پایین آمده باشد.

‌وی گفت: برای کاهش مصرف انرژی راهکار‌های متعددی وجود دارد؛ یک استاندار ممکن است تمرکز خود را روی حمایت از تعویض موتور‌های فرسوده با برقی بگذارد و استاندار دیگر ترجیح دهد محدودیت‌های ترافیکی وضع کرده و در عوض حمل‌ونقل عمومی را رایگان کند تا مصرف بنزین کاهش یابد، برای بهینه‌سازی مصرف انرژی نیز هزاران راه وجود دارد و دولت نباید خودش را تنها به یک راه محدود کند.