در نود و چهارمین نشست «هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار» به ریاست وزیر اقتصاد، موضوعاتی مانند پروانه ارائه خدمات هوش مصنوعی، سکو‌های معاملات ملک و خودرو، سکو‌های احراز هویت دیجیتال و هزینه‌های تاکسی‌های اینترنتی بررسی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از وزارت امور اقتصادی و دارایی، نود و چهارمین نشست «هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار» به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی برگزار شد، این نشست نقطه عطفی در تاریخ حکمرانی دیجیتال کشور محسوب می‌شود.

در این جلسه، موضوعاتی مانند پروانه ارائه خدمات هوش مصنوعی، سکو‌های معاملات ملک و خودرو، سکو‌های احراز هویت دیجیتال و هزینه‌های تاکسی‌های اینترنتی بررسی شد و گام‌های اجرایی مهمی برای رسمیت بخشیدن و چارچوب‌مند کردن فعالیت‌های آنلاین در سه حوزه استراتژیک و پرچالش کشور برداشته شد.

مصوبات راهبردی جلسه ۹۴ هیئت مقررات زدایی؛

۱. رسمیت‌یابی سکو‌های خرید و فروش مصنوعات طلا و جواهر:

با مصوبه جدید، امکان دریافت پروانه کسب برای سکو‌های فعال در حوزه خرید و فروش مصنوعات طلا و جواهر فراهم شد. این اقدام، بستری امن و قانونمند برای معاملات آنلاین در این صنف پرطرفدار ایجاد خواهد کرد.

۲. پایان بلاتکلیفی حقوقی در معاملات آنلاین مسکن:

برای نخستین بار، سکو‌های معاملات ملک صاحب مجوز رسمی شدند. این مصوبه ضمن تعیین تکلیف فعالیت بنگاه‌های آنلاین املاک و آگهی‌دهندگان، زمینه‌ساز شفافیت بیشتر در بازار مسکن و کاهش تخلفات احتمالی خواهد بود.

۳. ساماندهی بازار آنلاین خودرو:

سکو‌های خرید و فروش آنلاین خودرو که سال‌ها در خلأ قانونی به سر می‌بردند، از این پس تحت چارچوب مشخص مجوزدهی فعالیت خواهند کرد. انتظار می‌رود این مصوبه به شفاف‌سازی قیمت‌ها و ساماندهی معاملات خودرو در فضای مجازی کمک شایانی کند.

۴. بازآفرینی نماد اعتماد الکترونیکی (اینماد):

ضوابط دریافت «اینماد» بررسی و بازنگری شد. تمرکز اصلی این تغییرات، ساده‌سازی فرآیندها، افزایش شفافیت و انطباق حداکثری با مدل‌های نوین و نوظهور کسب‌وکار‌های اینترنتی است.

۵. اصلاح شرایط درباره صدور پروانه ارائه خدمات هوش مصنوعی:

در راستای توسعه فناوری‌های نوین و تقویت زیست‌بوم اقتصاد دیجیتال، شرایط صدور پروانه ارائه خدمات هوش مصنوعی بازنگری شد تا ضمن ایجاد چارچوبی شفاف و قانونمند، مسیر فعالیت شرکت‌های دانش‌بنیان و ارائه‌دهندگان راهکار‌های هوشمند تسهیل و زمینه جذب سرمایه‌گذاری و ارتقای رقابت‌پذیری فراهم شود.

۶. تعیین شرایط صدور مجوز برای سکو‌های احراز هویت دیجیتال:

با هدف افزایش امنیت تعاملات آنلاین و گسترش خدمات غیرحضوری، ضوابط صدور مجوز برای سکو‌های احراز هویت دیجیتال تعیین شد تا زیرساختی مطمئن برای ارائه خدمات مالی، اداری و تجاری در بستر دیجیتال ایجاد و اعتماد عمومی در معاملات الکترونیکی تقویت شود.

۷. بررسی شرایط مجوز‌های حوزه اعتبارسنجی:

در راستای ساماندهی بازار خدمات مالی و توسعه اعتبارسنجی هوشمند، شرایط صدور مجوز در این حوزه مورد بازنگری قرار گرفت تا با ارتقای شفافیت، بهبود ارزیابی ریسک و تسهیل دسترسی فعالان اقتصادی به منابع مالی، زمینه تعمیق خدمات مالی دیجیتال فراهم شود.

علاوه بر موارد فوق، هیئت مقررات‌زدایی، مصوبات مهم دیگری را نیز در دستور کار قرار داد:

اصلاح دستورالعمل حق‌بهای خدمات شهرداری‌ها برای تاکسی‌های اینترنتی

اصلاح شرایط مجوز‌ها در حوزه بیمه کشاورزی

مصوبات اخیر هیئت مقررات‌زدایی، نشان‌دهنده تغییر پارادایم در مواجهه با اقتصاد دیجیتال است. با ورود رسمی سه صنف بزرگ «طلا، مسکن و خودرو» به فضای مجوزدهی آنلاین، دولت نه تنها به دنبال توسعه تسهیل‌گرانه کسب‌وکار‌های اینترنتی است، بلکه هدفی راهبردی همچون مبارزه با قاچاق، افزایش امنیت معاملات شهروندان، گسترش مشارکت عمومی و حمایت از اشتغال دانش بنیان‌ها را دنبال می‌کند. این تصمیم، بستر مناسبی برای رشد پایدار استارت‌آپ‌ها و سکو‌های آنلاین در فضای اقتصادی کشور فراهم خواهد کرد.