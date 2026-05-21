آیت الله ملک حسینی در مراسم چهلم شهید کیانی و حبیبی نژاد گفت: حضور باشکوه، در مراسم شهدای جنگ تحمیلی زبان گویای وفاداری ملت به آرمانهای شهدا است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد مراسم اربعین شهید علی کیانی و شهید مصطفی حبیبی نژاد از شهدای کوه سیاه کهگیلویه با حضور مسئولان، خانواده های شهدا و مردم کهگیلویه و بویراحمد در گلزار شهدا شهر یاسوج برگزار شد.
آیت الله سید شرف الدین ملک حسینی، نماینده مردم کهگیلویه و بویراحمد در مجلس خبرگان رهبری در این مراسم با تأکید بر اینکه «مقاومت، مجاهدت و شهادت سه عنصر اصلی مانایی هر ملت است» گفت: جامعهای که بر پایه علم، اراده و ایمان حرکت کند، با وجود همه دشمنیها مسیر تعالی خود را ادامه خواهد داد. وی با گرامیداشت یاد همه شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس، سلامت، امنیت و شهدای مقاومت، افزود: عزت امروز ایران مرهون خون شهدا و ایستادگی مردمی است که در صحنههای مختلف حضور داشتهاند. نماینده مردم استان در مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه هر ملت برای بقا به سه عنصر «مقاومت، مجاهدت و شهادت» نیاز دارد، اضافه کرد: جامعه برای رشد به علم، شعور و اراده نیازمند است، اما این عناصر زمانی به اوج میرسند که با ایمان پیوند بخورند. وی ادامه داد: در طول تاریخ نیز همواره دشمنان در برابر حرکت انبیا و جوامع ایمانی ایستادهاند و مسیر تعالی بدون تقابل و آزمون نبوده است. آیت الله ملک حسینی با اشاره به آیات قرآن درباره ایستادگی مؤمنان در برابر دشمنان گفت: جامعه ایمانی در درون خود اهل مهربانی و همدلی است، اما در برابر جبهه کفر با عزت و صلابت میایستد و زیر بار ذلت نمیرود. نماینده کهگیلویه و بویراحمد در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به جنگ ترکیبی دشمن در عرصههای رسانهای، فرهنگی و اقتصادی افزود: مردم در سالهای گذشته فشارهای اقتصادی را تحمل کردهاند، اما مسئولان باید با تدبیر، مبارزه جدی با فساد و اصلاح قوانین ناعادلانه، زمینه تقویت مقاومت اقتصادی را فراهم کنند. وی گفت: تا زمانی که با فسادهای بزرگ و ساختاری مقابله نشود و میان قدرت و ثروت پیوندهای ناسالم وجود داشته باشد، مقاومت اقتصادی بهطور کامل محقق نخواهد شد؛ مردم با واقعیت مشکلات زندگی کردهاند و انتظار دارند مسئولان نیز در عمل همراه آنان باشند. آیت الله ملک حسینی با بیان اینکه پس از مقاومت، مرحله مجاهدت فرا میرسد، تاکید کرد: وقتی دشمن به تقابل نظامی روی میآورد، جامعه نیازمند جهاد است؛ در این مسیر، رزمندگان با تکیه بر دانش، اراده و ایمان خود از کشور دفاع میکنند.
وی با اشاره به شهدای عرصههای مختلف دفاعی و امنیتی گفت: جهاد دری است که خداوند به روی بندگان خاص خود گشوده و ترک آن به معنای از دست دادن عزت است. جامعهای که جهاد را کنار بگذارد، به تدریج سرمایههای علمی، معنوی و آبروی خود را از دست میدهد. نماینده کهگیلویه و بویراحمد شهادت را سومین رکن ماندگاری ملتها دانست و افزود: شهید کسی است که آگاهانه مسیر خود را انتخاب میکند و جان خود را در راه ایمان و عدالت تقدیم میکند. وی با اشاره به شهدای کوه سیاه و دیگر شهدای کشور افزود: این شهدا با ایستادگی خود، عنصر سوم یعنی شهادت را در جامعه زنده نگه داشتند و نامشان در تاریخ ماندگار خواهد شد.
مدیرکل صداوسیمای کهگیلویه و بویراحمد: مقاومت ملت ایران آغاز افول هژمونی آمریکا را رقم خواهد زد مدیرکل صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مرکز کهگیلویه و بویراحمد، هم در این مراسم با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و شهدای جنگ تحمیلی اخیر، گفت: ملت ایران اسلامی با تکیه بر فرهنگ ایثار، شهادت و مقاومت، در برابر دشمنان ایستاده و این ایستادگی معادلات جهانی را تغییر خواهد داد. سید شهریار گنجی، با اشاره به آیه ۱۲ سوره توبه گفت: قرآن کریم به صراحت درباره پیمانشکنان هشدار داده است و تأکید دارد کسانی که پس از عهد و پیمان، دست به دشمنی و طعنهزنی میزنند، قابل اعتماد نیستند. امروز نیز دشمنان جمهوری اسلامی ایران پس از طرح مذاکره و گفتوگو، بار دیگر چهره واقعی خود را آشکار کردند و با تجاوز به خاک مقدس جمهوری اسلامی ایران و به شهادت رساندن فرماندهان، دانشمندان و فرزندان این ملت، ماهیت حقیقی خود را نشان دادند. گنجی افزود: دشمنان خبیث و متجاوز در جنگ تحمیلی اخیر، پس از آنکه سخن از مذاکره و تعامل به میان آوردند، به حریم جمهوری اسلامی ایران تجاوز کردند و فرماندهان بزرگ و دانشمندان برجسته کشور را به شهادت رساندند؛ اقدامی که نشان داد جمهوری اسلامی ایران در برابر بدعهدیها و پیمانشکنیهای دشمنان، حق دارد با بیاعتمادی کامل وارد عرصه مذاکره شود. مدیرکل صداوسیمای کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد: دشمنان به کمتر از فروپاشی ایران اسلامی، تضعیف جبهه مقاومت و شکستن اراده ملت ایران رضایت نمیدهند، اما ملت ایران با هدایت رهبر معظم انقلاب اسلامی و خون پاک شهدا، مسیر عزت و اقتدار را ادامه خواهد داد و اجازه تحقق اهداف دشمنان را نخواهد داد. وی با بیان اینکه بسیاری از تحلیلگران و صاحبنظران جهان، جنگ با جمهوری اسلامی ایران را نقطه عطفی در تغییر هژمونی آمریکا میدانند، گفت: افول قدرت آمریکا و ناتوانی این کشور در تحمیل اراده خود به ملتها آغاز شده و مقاومت ملت ایران، آغازگر این تغییر تاریخی خواهد بود. گنجی با اشاره به اقتدار جمهوری اسلامی ایران در منطقه و مدیریت راهبردی تنگه هرمز اظهار کرد: جمهوری اسلامی ایران امروز با اتکا به توان داخلی، قدرت بازدارندگی و اقتدار نیروهای مسلح، نقش تعیینکنندهای در امنیت منطقه ایفا میکند و دشمنان دریافتهاند که نمیتوانند اراده خود را بر ملت ایران تحمیل کنند. وی ادامه داد: قدرت و اقتدار جمهوری اسلامی ایران در مدیریت منطقه، نتیجه خون شهدا، ایستادگی ملت و رهبری حکیمانه رهبر معظم انقلاب اسلامی است و این مسیر با قدرت ادامه خواهد یافت. مدیرکل صداوسیمای کهگیلویه و بویراحمد در بخش دیگری از سخنان خود با تجلیل از مردم استان گفت: مردم کهگیلویه و بویراحمد همواره به غیرت، شجاعت و سلحشوری شناخته شدهاند و در حوادث اخیر نیز بار دیگر این روحیه مثالزدنی را به نمایش گذاشتند. وی افزود: رشادت و ایستادگی مردم استان، بهویژه در حماسه «کوه سیاه»، برگ زرینی در تاریخ این دیار است و شهدای این حادثه، سند افتخار مردم غیور استان محسوب میشوند. گنجی با اشاره به نقش رسانه در انعکاس این حماسهها گفت: شبکه دنا توانست با انعکاس رشادتها و ایثار مردم استان، حماسهای ماندگار را به تصویر بکشد و بازتاب این حوادث در سطح کشور و حتی در رسانههای مختلف جهان، افتخاری بزرگ برای مردم استان و رسانه ملی بود. وی بیان کرد: بازتاب حماسه مردم کهگیلویه و بویراحمد و غیرت مثالزدنی آنان در برابر تهدیدها، سبب شد شبکه دنا در مقاطع مختلف به یکی از پرمخاطبترین شبکههای استانی تبدیل شود و این موضوع نشاندهنده ظرفیت عظیم فرهنگی و اجتماعی مردم این خطه است. مدیرکل صداوسیمای کهگیلویه و بویراحمد با قدردانی از خانوادههای معظم شهدا، ایثارگران، رزمندگان، روحانیون و اقشار مختلف مردم حاضر در این مراسم، گفت: خانوادههای شهدا با تقدیم فرزندان خود، بزرگترین سند وفاداری به اسلام، انقلاب و ولایت را ارائه کردهاند و ملت ایران همواره مدیون این ایثار و فداکاری است. وی با اشاره به ضرورت توجه مسئولان به مشکلات اقتصادی مردم افزود: در کنار همه افتخارآفرینیها و رشادتها، انتظار مردم از مسئولان این است که نسبت به کنترل بازار، مقابله با گرانی و جلوگیری از سوءاستفاده برخی افراد از شرایط اقتصادی کشور اهتمام بیشتری داشته باشند. گنجی تأکید کرد: برخی گرانیها و نابسامانیهای بازار ناشی از سوءاستفاده از شرایط موجود است و مسئولان باید با مدیریت دقیق، آرامش اقتصادی و معیشتی مردم را تأمین کنند. وی در پایان با ادای احترام به مقام شامخ شهدای استان، از جمله شهدای «کوه سیاه»، «علی کیانی»، «مصطفی حبیبیزاد» و دیگر شهدای جنگ تحمیلی اخیر، خاطرنشان کرد: مردم ایران اسلامی همواره در مسیر ولایت، آرمانهای انقلاب و راه شهدا ثابت قدم خواهند ماند و این ملت با تکیه بر ایمان، وحدت و روحیه مقاومت، آیندهای روشن و پرافتخار را رقم خواهد زد.