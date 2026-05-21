آیت الله سید شرف الدین ملک حسینی، نماینده مردم کهگیلویه و بویراحمد در مجلس خبرگان رهبری در این مراسم با تأکید بر اینکه «مقاومت، مجاهدت و شهادت سه عنصر اصلی مانایی هر ملت است» گفت: جامعه‌ای که بر پایه علم، اراده و ایمان حرکت کند، با وجود همه دشمنی‌ها مسیر تعالی خود را ادامه خواهد داد.



وی با گرامیداشت یاد همه شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس، سلامت، امنیت و شهدای مقاومت، افزود: عزت امروز ایران مرهون خون شهدا و ایستادگی مردمی است که در صحنه‌های مختلف حضور داشته‌اند.



نماینده مردم استان در مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه هر ملت برای بقا به سه عنصر «مقاومت، مجاهدت و شهادت» نیاز دارد، اضافه کرد: جامعه برای رشد به علم، شعور و اراده نیازمند است، اما این عناصر زمانی به اوج می‌رسند که با ایمان پیوند بخورند.

وی ادامه داد: در طول تاریخ نیز همواره دشمنان در برابر حرکت انبیا و جوامع ایمانی ایستاده‌اند و مسیر تعالی بدون تقابل و آزمون نبوده است.



آیت الله ملک حسینی با اشاره به آیات قرآن درباره ایستادگی مؤمنان در برابر دشمنان گفت: جامعه ایمانی در درون خود اهل مهربانی و همدلی است، اما در برابر جبهه کفر با عزت و صلابت می‌ایستد و زیر بار ذلت نمی‌رود.



نماینده کهگیلویه و بویراحمد در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به جنگ ترکیبی دشمن در عرصه‌های رسانه‌ای، فرهنگی و اقتصادی افزود: مردم در سال‌های گذشته فشارهای اقتصادی را تحمل کرده‌اند، اما مسئولان باید با تدبیر، مبارزه جدی با فساد و اصلاح قوانین ناعادلانه، زمینه تقویت مقاومت اقتصادی را فراهم کنند.



وی گفت: تا زمانی که با فسادهای بزرگ و ساختاری مقابله نشود و میان قدرت و ثروت پیوندهای ناسالم وجود داشته باشد، مقاومت اقتصادی به‌طور کامل محقق نخواهد شد؛ مردم با واقعیت مشکلات زندگی کرده‌اند و انتظار دارند مسئولان نیز در عمل همراه آنان باشند.



آیت الله ملک حسینی با بیان اینکه پس از مقاومت، مرحله مجاهدت فرا می‌رسد، تاکید کرد: وقتی دشمن به تقابل نظامی روی می‌آورد، جامعه نیازمند جهاد است؛ در این مسیر، رزمندگان با تکیه بر دانش، اراده و ایمان خود از کشور دفاع می‌کنند.