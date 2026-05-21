رئیس کمیته ملی پارالمپیک با کاظم جلالی سفیر کشورمان در روسیه دیدار و گفتوگو کرد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما،غفور کارگری رئیس کمیته ملی پارالمپیک به کاظم جلالی سفیر ایران در روسیه دیدار کرد.
سفیر جمهوری اسلامی ایران در روسیه با تأکید بر اهمیت دیپلماسی ورزشی در جهان امروز، گفت: تقویت همکاریهای ورزشی، تبادل تیمهای ورزشی و برگزاری رویدادهای مشترک ورزشی میان ایران و روسیه از جمله مفاد معاهده جامع مشارکت راهبردی بین دو کشور است.
وی با اشاره به استانداردهای دوگانه کشورهای غربی در حوزه ورزش، تصریح کرد: کشورهای غرب مدعی غیرسیاسی ورزشی هستند، اما تحریم ورزش روسیه و در عین حال اعطای میزبانی جام جهانی فوتبال به یک کشور متجاوز بیانگر رفتارهای متناقض آنها در این حوزه است.
کارگری نیز در این دیدار با اشاره به همکاری کشورهای چندجانبه از جمله ایران برای رفع برخی از محدودیتها برای تیمها و ورزشکاران ایرانی، اظهار داشت: تجربه موفق همکاریهای چندجانبه برای رفع تحریمها ورزشکاران روسی با پرچم و سرود ملی از جمله در المپیک و پارالمپیک از مصادیق چندجانبه گرایی در حوزه ورزش است.
گفتنی است، غفور کارگری به دعوت رسمی پاول روژکوف، رئیس کمیته ملی پارالمپیک روسیه، برای حضور در مراسم سیاُمین سالگرد تأسیس این کمیته به مسکو سفر کرده است.