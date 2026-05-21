هم‌زمان با هفته جمعیت، حجت‌الاسلام محی‌الدینی امام جمعه مهریز به همراه فرماندار این شهرستان با حضور در منزل یک خانواده دارای سه‌قلو، از این خانواده تجلیل کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، حجت‌الاسلام محی‌الدینی در این دیدار با تبریک این موهبت الهی گفت: امروز به دیدن خانواده‌ای آمدیم که خداوند به آنان سه‌قلو عنایت کرده است؛ دو فرزند پسر و یک فرزند دختر. هم برای عرض تبریک خدمت این خانواده رسیدیم و هم به مناسبت هفته جمعیت، تا بار دیگر به مردم عزیزمان توصیه کنیم که نسبت به مسئله جمعیت توجه جدی و ویژه‌ای داشته باشند.



وی با اشاره به اهمیت فرزندآوری افزود: ان‌شاءالله کشور ما هیچ‌گاه دچار بحران کم‌جمعیتی نشود. مردم عزیز ما باید بدانند که فرزند، برکت و رحمت خداوند است و خداوند روزی فرزندان را نیز تضمین کرده و عنایت می‌کند.



امام جمعه مهریز ادامه داد: از مسئولان محترم انتظار داریم نسبت به تسهیلاتی که برای چنین خانواده‌هایی در نظر گرفته می‌شود، توجه ویژه‌ای داشته باشند.