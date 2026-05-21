پخش زنده
امروز: -
مدیرکل بازاریابی و فروش شرکت ملی پست از توزیع از ۳۲ هزار و ۱۸۷ مرسوله پستی تا ششمین روز هفتمین نمایشگاه مجازی کتاب تهران خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، فرهاد محمدی با اشاره به اقدامات شرکت ملی پست طی روزهای اخیر، بهمناسبت برگزاری هفتمین نمایشگاه مجازی کتاب تهران، عنوان کرد: تا ششمین روز برپایی این رویداد، ۱۱۳ هزار و ۸۱۵ مرسوله کتاب ثبت و ۷۵ هزار و ۹۴۳ مرسوله تاکنون به شرکت پست تحویل داده شده است.
وی ادامه داد: با توجه به آمار و ارقام شرکت ملی پست، نیز حدود ۳۷ هزار و ۸۷۲ مرسوله نیز در حال آمادهسازی از سوی ناشران است.
محمدی، با اشاره به آمار مرسولههای توزیع شده نمایشگاه کتاب، توضیح داد: تاکنون ۳۲ هزار و ۱۸۷ مرسوله نیز از سوی همکاران شرکت پست، توزیع شده و به دست خریداران نمایشگاه مجازی رسیده است.
وی با بیان اینکه اکنون در ۵۰۰ دفتر پستی در کل کشور، سرویس «پودو» فعال است، افرود: خریداران با انتخاب این نقاط، بهعنوان نقاط تحویل، میتوانند بدون انتظار از زمان مراجعه پستچی، مرسولات خود را از این نقاط توزیع پستی دریافت کنند.