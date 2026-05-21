به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، فرهاد محمدی با اشاره به اقدامات شرکت ملی پست طی روز‌های اخیر، به‌مناسبت برگزاری هفتمین نمایشگاه مجازی کتاب تهران، عنوان کرد: تا ششمین روز برپایی این رویداد، ۱۱۳ هزار و ۸۱۵ مرسوله کتاب ثبت و ۷۵ هزار و ۹۴۳ مرسوله تاکنون به شرکت پست تحویل داده شده است.

وی ادامه داد: با توجه به آمار و ارقام شرکت ملی پست، نیز حدود ۳۷ هزار و ۸۷۲ مرسوله نیز در حال آماده‌سازی از سوی ناشران است.

محمدی، با اشاره به آمار مرسوله‌های توزیع شده نمایشگاه کتاب، توضیح داد: تاکنون ۳۲ هزار و ۱۸۷ مرسوله نیز از سوی همکاران شرکت پست، توزیع شده و به دست خریداران نمایشگاه مجازی رسیده است.

وی با بیان اینکه اکنون در ۵۰۰ دفتر پستی در کل کشور، سرویس «پودو» فعال است، افرود: خریداران با انتخاب این نقاط، به‌عنوان نقاط تحویل، می‌توانند بدون انتظار از زمان مراجعه پستچی، مرسولات خود را از این نقاط توزیع پستی دریافت کنند.