به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، حسن کلیدری تصریح کرد : هم‌اکنون گزارشی مبنی بر وجود سفیدبالک دریافت نشده است، اما به محض دریافت گزارش جدید، کنترل آفت مجددا آغاز خواهد شد و جایی برای نگرانی وجود ندارد.

کلیدری با بیان اینکه گزارشی از طغیان سفیدبالک‌ها در پایتخت دریافت نکردیم، افزود: تمام مناطق به سمپاش‌ها و کلینیک‌های تخصصی گل و گیاه مجهز هستند و پایش‌ها به‌صورت کامل و مستمر انجام می‌شود.

سفیدبالک‌ها نخستین‌بار حدود سال۱۳۹۳در تهران ظاهر شدند و امسال نیز حدود چند هفته قبل مواردی از افزایش جمعیت این آفت در برخی مناطق شهر مشاهده شد که بلافاصله نیرو‌های مناطق ۲۲گانه برای کنترل آن بسیج شدند و عملیات آبشویی درختان انجام شده و همچنان ادامه دارد.