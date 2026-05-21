پخش زنده
امروز: -
معاون فضای سبز سازمان بوستانها و فضای سبز شهرداری تهران با بیان اینکه پایتخت بحرانی به نام سفیدبالک ندارد، گفت: در حال حاضر شرایط تحت کنترل است و نیازی به استفاده از سموم شیمیایی نیست.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، حسن کلیدری تصریح کرد : هماکنون گزارشی مبنی بر وجود سفیدبالک دریافت نشده است، اما به محض دریافت گزارش جدید، کنترل آفت مجددا آغاز خواهد شد و جایی برای نگرانی وجود ندارد.
کلیدری با بیان اینکه گزارشی از طغیان سفیدبالکها در پایتخت دریافت نکردیم، افزود: تمام مناطق به سمپاشها و کلینیکهای تخصصی گل و گیاه مجهز هستند و پایشها بهصورت کامل و مستمر انجام میشود.
سفیدبالکها نخستینبار حدود سال۱۳۹۳در تهران ظاهر شدند و امسال نیز حدود چند هفته قبل مواردی از افزایش جمعیت این آفت در برخی مناطق شهر مشاهده شد که بلافاصله نیروهای مناطق ۲۲گانه برای کنترل آن بسیج شدند و عملیات آبشویی درختان انجام شده و همچنان ادامه دارد.