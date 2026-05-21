مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اردبیل با بیان اینکه پارسال به ۱۲ هزار و ۵۶۴ فقره پرونده تخلف تعزیراتی در استان رسیدگی شد، گفت: متخلفان به پرداخت سه هزار و ۵۷ میلیارد و ۶۲۲ میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم شدند که میزان زیادی از آن وصول شده و مابقی نیز در دست اقدام است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، علی رحیمی‌آذر روز پنجشنبه با اشاره به تشکیل پرونده در سه بخش کالا و خدمات، قاچاق کالا و ارز و بهداشت و درمان در تعزیرات، اظهار کرد: بیشترین پرونده‌های تشکیل شده در تعزیرات حکومتی استان مربوط به بخش کالا و خدمات است.

وی افزود: از ۱۲ هزار و ۶۶۵ فقره پرونده تخلف تعزیراتی استان ۹ هزار و ۵۱۶ فقره پرونده در بخش کالا و خدمات، هزار و ۶۷۲ فقره در بخش قاچاق کالا و ارز و هزار و ۴۷۷ فقره مربوط به حوزه بهداشت، دارو و درمان بود.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اردبیل همچنین از صدور مجازات‌های غیر نقدی مانند ضبط کالا و ارز قاچاق و خودرو‌های حامل کالای قاچاق، پلمب ۵۵ واحد متخلف، نصب پارچه و محکومیت بیش از ۱۲ واحد متخلف و نیز ممهور نمودن پروانه به مهر تخلف و حبس بدل از جزای نقدی برای برخی از متخلفان خبر داد.

رحیمی‌آذر بیان کرد: با رسیدگی به سه هزار فقره پرونده تخلفاتی، نانوایان متخلف در نقاط مختلف استان به پرداخت ۹۶ میلیارد و ۸۶۶ میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم شدند.

وی اضافه کرد: گرانفروشی، کم‌فروشی، تقلب، احتکار، عرضه خارج از شبکه، عدم درج قیمت، عدم رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی و عدم استفاده از ترازوی دیجیتال از جمله تخلفات نانوایان استان بود.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اردبیل با بیان اینکه بررسی‌ها در نانوایی‌ها بر اساس تراکنش‌های دستگاه کارت‌خوان انجام می‌شود و کوتاهی در این مورد قابل قبول نیست، ادامه داد: در صورت فعالیت غیرقانونی نانوایی‌ها و فروش آرد سهمیه خارج از شبکه، نسبت به اعمال مجازات قانونی در مورد آنها اقدام خواهد شد.

رحیمی‌آذر با بیان اینکه پنج هزار و ۷۷ مورد بازرسی از واحد‌های صنفی در سال گذشته در استان انجام شده، گفت: از این تعداد برای ۲ هزار و ۱۰۸ واحد صنفی پرونده تخلفاتی تشکیل و پس از ارجاع، در شعبات مختلف مورد رسیدگی و متخلفان به پرداخت ۶۶۹ میلیارد و ۷۶۰ میلیون ریال جریمه محکوم شدند.

وی افزود: گشت‌های سیار اداره تعزیرات حکومتی استان در حوزه قاچاق کالا، خدمات و بهداشت و درمان با مشارکت نیروی انتظامی، دانشگاه علوم پزشکی، اتاق اصناف، سازمان صمت، اداره استاندارد و جهاد کشاورزی انجام می‌شود.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اردبیل با بیان اینکه میانگین زمان رسیدگی به پرونده‌ها در تعزیرات حکومتی استان اردبیل کاهش یافته است، ادامه داد: پارسال هزار و ۶۱۹ شاکی خصوصی در تعزیرات حکومتی طرح شکایت کردند که با رسیدگی به آنها علاوه بر اعاده مبلغ درحق شاکی خصوصی متخلفان به پرداخت ۱۸۱ میلیارد ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم شدند.

رحیمی آذر گفت: همچنین با گزارش و ثبت ۱۳۳ مورد شکایت در سامانه ۱۳۵ تعزیرات حکومتی متخلفان به پرداخت سه میلیارد و ۶۴۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم شدند.

وی افزود: هموطنان می‌توانند گزارش‌های خود در رابطه با احتکار، قاچاق کالا، گرانفروشی و کم‌فروشی و عرضه کالا خارج از شبکه توزیع را از طریق سامانه ارتباطی ۱۲۴ سازمان صنعت، معدن و تجارت، سامانه تلفن گویای ۱۳۵، شماره تلفن ۳۳۴۰۴۱۰۰ - ۰۴۵ و یا سایت tazirat ۱۳۵ اطلاع دهند.