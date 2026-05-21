به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان رضوی در بازدید از روستای ریاب گفت: ثبت جهانی ریاب می‌تواند نگاه جهانیان را به ظرفیت‌های فرهنگی و تاریخی شرق ایران جلب کند، این اتفاق علاوه بر افزایش حضور گردشگران، باعث جذب سرمایه‌گذاری در حوزه گردشگری و صنایع دستی نیز خواهد شد.

سید جواد موسوی افزود: این روستای تاریخی با داشتن بافت سنتی منحصر‌به‌فرد خانه‌های خشتی آب‌انبارها، باغ‌های کهن، مسیر‌های سنتی و نزدیکی به قنات جهانی قصبه گناباد، از جایگاه ویژه‌ای در حوزه گردشگری فرهنگی برخوردار است و به همین دلیل روند ثبت جهانی آن با جدیت در حال پیگیری است.

وی با بیان این‌که روستای ریاب ظرفیت تبدیل شدن به یک برند بین‌المللی گردشگری را دارد گفت: در سال‌های اخیر اقدامات متعددی از جمله مرمت بنا‌های تاریخی، ساماندهی معابر سنتی، مستندسازی آثار فرهنگی، توسعه اقامتگاه‌های بوم‌گردی و آموزش جوامع محلی انجام شده است تا زمینه برای ثبت جهانی ریاب فراهم شود.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان رضوی یادآور شد: نزدیکی ریاب به قنات جهانی قصبه گناباد که به عنوان یکی از شاهکار‌های مهندسی آب در جهان شناخته می‌شود، یک فرصت طلایی برای توسعه گردشگری منطقه است. بسیاری از گردشگران خارجی که برای بازدید از قنات قصبه به گناباد سفر می‌کنند، می‌توانند با حضور در ریاب تجربه‌ای کامل از فرهنگ، معماری و زندگی سنتی ایرانی داشته باشند.