

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ پیر حسین کولیوند گفت: این کاری که امروز آغاز می‌شود از جنس حمایت، هدایت کمک به کاهش رنج آلام مردم و نجات جان انسان‌ها است و اثر آن مادام العمر برای همه ما می‌ماند.

وی افزود: تلاش جمعیت هلال احمر به تسریع در تکمیل این پایگاه مهم و هوشمند معطوف شده و قول می‌دهیم در فاز‌های مختلف این طرح با سرعت بالا تکمیل و تجهیز شود.

رییس جمعیت هلال احمر ادامه داد: هر چند با ساخت پایگاه لجستیک و پشتیبانی امداد نجات در همدان خیال ما راحت‌تر می‌شود، اما نمونه این پایگاه در دیگر نقاط کشور نیز با هدف افزایش توان و ذخایر راهبردی احداث خواهد شد.

وی تصریح کرد: با وجود ادعای دشمن مبنی بر محاصره ایران به گونه‌ای که نمی‌تواند هیچ کالایی صادر یا وارد کند، اما در ایام جنگ ۲۰۰ دستگاه خودروی نجات، تعدادی آمبولانس و یک هزار دستگاه موتور سیکلت و امکانات امدادی جدید وارد کشور شد.

کولیوند افزود: با تمیهدات اندیشیده شده ۸۰۰ دستگاه دیگر خودروی امداد و نجات، ۴۰۰ دستگاه آمبولانس و ۱۰۰ دستگاه خودروی فرماندهی و لجستیک تا پایان سال وارد می‌شود.

وی با بیان اینکه پنج فروند بالگرد به ناوگان هوایی کشور تا پایان سال اضافه می‌شود، افزود: این بالگرد‌ها مجهز به امکانات دید در شب بوده و به روزترین ناوگان ترابری هوایی به شمار می‌رود.

این مسوول خاطر نشان کرد: در جنگ اخیر ۶ هزار ماموریت توسط جمعیت هلال احمر انجام شد و هفت هزار و ۲۵۰ نفر زنده از زیر آوار با استفاده از دستگاه زنده یاب و تیم‌های آنست خارج شدند.

وی افزود: جمعیت هلال احمر ۱۱۰ هزار نیروی واکنش سریع تربیت کرده که ۲۸ هزار نیرو در این جنگ به کار گرفته شدند که با آمادگی بالا زیر چهار دقیقه به محل خدمت و ماموریت می‌رسیدند.

رییس جمعیت هلال احمر اضافه کرد: با وجود شرایط جنگی هلال احمر از مباحث آموزشی، دارویی و سلامت و پیگیری‌های بین المللی غفلت نکرد، در این ایام اعضای سه نهاد بین المللی را زمینی به ایران منتقل و نقض حقوق بشر و جنایت‌های جنگی دشمن را برای آنها تبیین کردیم.

وی ادامه داد: گزارش‌های جامعی از جنایات دشمن به رییس کمیته صلیب سرخ و نماینده تام الاختیار سازمان ملل نتقل شده است.

این مسوول یادآوری کرد: به صورت ویدیو کنفرانسی با روسای صلیب سرخ جهانی جلسه‌ای داشتیم که در گزارشی نقض حقوق بشر صورت گرفته از سوی دشمن را به آنان گوشزد کردیم.

رییس جمعیت هلال احمر افزود: در جنگ اخیر از هیچ کشوری درخواست کمک نکردیم، اما ۱۸ کشور کمک‌های خود را روانه ایران کردند که از آنها قدردانی کردیم. وی با اشاره به نوع دوستی هموطنان، گفت: در حالی که سران صهیونیستی از کمبود خون در این رژیم خبر می‌دادند، اما در ایران یک فراخوان داده شد که پس از آن مردم و جوانان زیادی مقابل مراکز انتقال خون صف کشیدند به گونه‌ای که فرایند خونگیری مشکل شد.

رییس جمعیت هلال احمر با اشاره به غیرت و شجاعت مثال زدنی ملت بزرگ ایران، تاکید کرد: ملت بزرگ و مبعوث شده ایران با وجود حملات ددمنشانه دشمن هر شب زیر پرچم امام حسین (ع) و پرچم سه رنگ ایران در میادین برای دشمنان رجز می‌خواندند، اما در سرزمین‌های اشغالی افراد ساعت‌ها و روز‌ها در پناهگاه‌ها مخفی شده و زندگی می‌گذراندند که این نشان از عظمت و اقتدار جمهوری اسلامی ایران و مردم آن است.