وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با تاکید بر جایگاه راهبردی گلپایگان در جغرافیای فرهنگی ایران، از آغاز همزمان عملیات مرمت و حفاظت مسجد جامع تاریخی این شهرستان خبر داد و اعلام کرد: مسجد جامع گلپایگان در زمره بنا‌های شاخص و کاندیدای ثبت جهانی قرار دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما سیدرضا صالحی‌امیری در جمع خبرنگاران و در جریان بازدید از مسجد جامع تاریخی گلپایگان، این شهرستان را یکی از کانون‌های اصیل فرهنگ و تمدن ایران‌زمین توصیف کرد و گفت: گلپایگان در جغرافیای میراث‌فرهنگی ایران، دیاری ریشه‌دار در تاریخ، فرهنگ و هویت ملی ایران است که همچون ستاره‌ای درخشان در سپهر تمدنی کشور می‌درخشد.

وی با ابلاغ سلام رئیس‌جمهوری به مردم گلپایگان، از فضای همدلی و انسجام میان مسئولان محلی، روحانیت، مجلس و دولت در این شهرستان قدردانی کرد و افزود: خوشبختانه با پیگیری‌های مستمر نماینده مردم گلپایگان و همراهی مدیران استانی، مسائل و ظرفیت‌های این شهرستان از نزدیک مورد بررسی قرار گرفت و دولت مصمم است مطالبات فرهنگی، گردشگری و میراثی منطقه را با رویکردی عملیاتی دنبال کند.

وزیر میراث‌فرهنگی با اشاره به عظمت تاریخی مسجد جامع گلپایگان اظهار کرد: امروز در برابر بنایی ایستاده‌ایم که نزدیک به هزار سال قدمت دارد و همچنان با صلابت و استواری پابرجاست؛ اثری فاخر که نماد معماری، ایمان و هنر ایرانی ـ اسلامی محسوب می‌شود.

صالحی‌امیری ادامه داد: وزارت میراث‌فرهنگی متعهد است سه اقدام اساسی شامل کاوش، مرمت و حفاظت این بنای ارزشمند را به‌صورت همزمان اجرایی کند و همکاران ما در حوزه میراث‌فرهنگی و اداره‌کل استان نیز قول داده‌اند عملیات پیش‌بینی‌شده تا پایان سال به سرانجام برسد.

وی با بیان اینکه مسجد جامع گلپایگان از جمله بنا‌های شاخص کشور برای ثبت جهانی است، تصریح کرد: در آینده نزدیک، پرونده مساجد تاریخی ایران در فهرست جهانی مطرح خواهد شد و گلپایگان با پیشینه تمدنی هفت‌هزار ساله خود، افتخاری تازه در شناسنامه فرهنگی ایران به ثبت خواهد رساند.

وزیر میراث‌فرهنگی همچنین بر ضرورت صیانت جدی‌تر از ظرفیت‌های تاریخی این شهرستان تاکید کرد و گفت: گلپایگان نیازمند مراقبت و توجهی فراتر از تصور عمومی است.

صالحی‌امیری در بخش دیگری از سخنان خود، گلپایگان را یکی از قطب‌های آینده گردشگری کشور دانست و افزود: امروز کلنگ احداث یک هتل پنج‌ستاره در گلپایگان به زمین زده شد که می‌تواند نقش مهمی در ارتقای زیرساخت‌های اقامتی و تبدیل این شهرستان به مقصد مهم گردشگری ایفا کند.

وی خاطرنشان کرد: گلپایگان به پشتوانه تاریخ، فرهنگ، مشاهیر و ظرفیت‌های تمدنی خود، توانایی آن را دارد که هم به قطب میراث‌فرهنگی و هم به قطب گردشگری کشور تبدیل شود.

وزیر میراث‌فرهنگی با اشاره به ظرفیت‌های صنایع‌دستی کشور نیز گفت: در حال حاضر حدود ۵۷۰ هزار نفر در حوزه صنایع‌دستی فعالیت می‌کنند، اما سهم بیمه‌شدگان این حوزه همچنان ناچیز است. بخشی از چالش‌ها به ضوابط فنی سازمان تأمین اجتماعی درباره اشتغال تمام‌وقت بازمی‌گردد، با این حال دولت در سال جاری اقدامات مؤثری برای گسترش پوشش بیمه هنرمندان صنایع‌دستی انجام داده است.

صالحی‌امیری ایجاد بازارچه‌های دائمی صنایع‌دستی را از سیاست‌های راهبردی وزارت میراث‌فرهنگی عنوان کرد و افزود: راهبرد ما این است که تمامی شهر‌های کشور از جمله گلپایگان دارای بازارچه صنایع‌دستی باشند تا هنرمندان بتوانند محصولات خود را به‌صورت مستقیم و بدون واسطه عرضه کنند و همزمان از ظرفیت فروش آنلاین نیز بهره ببرند.

وی تصریح کرد: بر اساس سیاست ملی تعریف‌شده، شهرداری‌ها و شورا‌های اسلامی شهر موظف به تأمین زمین موردنیاز هستند و وزارت میراث‌فرهنگی نیز در فرآیند احداث و راه‌اندازی این بازارچه‌ها مشارکت خواهد کرد؛ برنامه‌ای که در بسیاری از شهر‌های کشور آغاز شده و در گلپایگان نیز با جدیت دنبال می‌شود.

وزیر میراث‌فرهنگی در بخش پایانی سخنان خود با گرامیداشت یاد شهدای جنگ رمضان، آنان را عامل عزت و سرافرازی ملت ایران دانست و تاکید کرد: اقتدار امروز ایران اسلامی مرهون خون پاک شهیدانی است که برای صیانت از این سرزمین جان‌فشانی کردند.

گفتنی است وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی پیش از بازدید از مسجد جامع تاریخی گلپایگان، در آیین کلنگ‌زنی هتل پنج‌ستاره این شهرستان حضور یافت و همچنین از ارگ تاریخی گوگد بازدید کرد.