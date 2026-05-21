معاونت ورزش و تفریحات سالم کیش فراخوان برگزاری کارگاه دوپینگ و داروهای ممنوعه ورزشی را منتشر کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، معاونت ورزش و تفریحات سالم کیش، اعلام کرد: کارگاه دوپینگ و داروهای ممنوعه ۱۲ خرداد در سالن کوثر مرکز آموزش برگزار میشود.
دکتر ایمان الوندی در این کارگاه از ساعت ۱۶ تا ۱۸ برای شرکت کنندگان تازهترین مطالب علمی و آموزشی را ارائه میکند.
علاقمندان میتوانند برای شرکت در این کارگاه آموزشی از ساعت ۸ صبح تا ۱۴ با شماره ۰۷۶۴۴۴۲۲۵۱۱ داخلی ۱۰۷ آقای رحیمیان تماس بگیرند.