معاونت ورزش و تفریحات سالم کیش فراخوان برگزاری کارگاه دوپینگ و دارو‌های ممنوعه ورزشی را منتشر کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، معاونت ورزش و تفریحات سالم کیش، اعلام کرد: کارگاه دوپینگ و دارو‌های ممنوعه ۱۲ خرداد در سالن کوثر مرکز آموزش برگزار می‌شود.

دکتر ایمان الوندی در این کارگاه از ساعت ۱۶ تا ۱۸ برای شرکت کنندگان تازه‌ترین مطالب علمی و آموزشی را ارائه می‌کند.

علاقمندان می‌توانند برای شرکت در این کارگاه آموزشی از ساعت ۸ صبح تا ۱۴ با شماره ۰۷۶۴۴۴۲۲۵۱۱ داخلی ۱۰۷ آقای رحیمیان تماس بگیرند.