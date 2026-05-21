بر اساس یک گزارش حقوقی، رژیم صهیونیستی بیش از ۸۰ درصد خانهها را ویران کرده تا غزه را به محیطی تحمل ناپذیر برای ساکنان تبدیل کند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از روزنامه «القدس العربی»، نیروهای اشغالگر به تشدید عملیات هدف قرار دادن آنچه از خانههای مسکونی در نوار غزه باقی مانده ادامه میدهند؛ اقدامی که حلقهای جدید در سیاست «تخریب سیستماتیک اموال غیرنظامی» و محروم کردن ساکنان از حداقل امکانات بقا، در چارچوب جنایت نسلکشیِ مستمر از هفتم اکتبر ۲۰۲۳ به شمار میرود.
مرکز فلسطینی حقوق بشر تأکید کرد که طی ۳۱ ماه حمله نظامی مداوم به نوار غزه، نیروهای اشغالگر بیش از ۸۰ درصد خانههای این منطقه را تخریب کردهاند؛ موضوعی که صدها هزار شهروند را وادار کرده است به مراکز اسکان پناه ببرند یا در چادرهای فرسوده، کنار آوار خانههای خود، یا در خانههای آسیبدیده و در آستانه فروریختن زندگی کنند؛ آن هم در شرایط نبود هرگونه جایگزین امن برای سکونت.
این مرکز در گزارش جدید خود اشاره کرد که بازگشت گسترده نیروهای اشغالگر به هدف قرار دادن خانههایی که بهطور جزئی آسیب دیدهاند، یا خانههایی که ساکنان ناچار شدهاند بخشی از آنها را با امکانات ابتدایی ترمیم کنند، نشاندهنده تعمد آشکار برای تکمیل نابودی محیط مسکونی در غزه و تحمیل واقعیتی فاجعهبار است که ساکنان را به آوارگی و رنج بیشتر سوق میدهد.
این مرکز همچنین گفت: این حملات بازتابدهنده «رویکردی مبتنی بر ایجاد رعب جمعی، گسترش محرومیت و تشدید شرایط سخت زندگی غیرنظامیان در غزه» است.
پژوهشگران مرکز ثبت کردهاند که نیروهای اشغالگر در روزهای اخیر بار دیگر سیاست بمباران خانهها یا محلهای اسکان آوارگان را، پس از تماس با شماری از ساکنان مناطق هدف، از سر گرفتهاند.
این مرکز تأکید کرد که تماسهای تلفنی یا دستورهای تخلیهای که نیروهای اشغالگر پیش از حملات صادر میکنند، آنها را از مسئولیت حقوقی مبرا نمیکند و هیچ مشروعیتی به هدف قرار دادن اموال غیرنظامی نمیبخشد؛ بلکه این اقدامات نشان میدهد که نیروهای اشغالگر از حضور غیرنظامیان، ماهیت مناطق هدف و پیامدهای مورد انتظار حملات خود آگاهی قبلی دارند و استفاده از این اقدامات بهعنوان مقدمهای برای عملیات تخریب و ایجاد رعب جمعی، نقض فاحش قوانین بینالمللی بشردوستانه است.
این گزارش نمونههایی از ویرانی گسترده، وحشت و ترسی را ثبت کرده که حملات اخیر اسرائیل بر جای گذاشته و طی آن چندین خانه در مناطق مختلف غزه تخریب شده و ساکنان آن ناچار به کوچ اجباری به چادرهایی شدهاند که برای زندگی مناسب نیستند.
این مرکز تأکید کرد که نمونههای ذکرشده بیانگر همه اقدامات و تخلفاتی نیست که نیروهای اشغالگر اسرائیلی مرتکب میشوند، بلکه تنها نمونههای مستندی است که در شرایط دشوار میدانی امکان راستیآزمایی و ثبت آنها فراهم بوده است.
این مرکز افزوده است آنچه نیروهای اشغالگر در «منطقه صفر» ــ که حدود ۶۰ درصد مساحت نوار غزه را دربر میگیرد ــ انجام داده و میدهند، فراتر از تخریب متعارف است و الگویی سازمانیافته را نشان میدهد که هدف آن غیرقابلزیست کردن این مناطق در آینده است. این تخریب تنها شامل خانهها و ساختمانهای مسکونی نمیشود، بلکه اراضی کشاورزی، شبکههای آب، چاهها، خطوط فاضلاب و زیرساختهای برق را نیز دربر میگیرد.
این مرکز حقوقی افزود عملیات تخریب در حالی ادامه دارد که ورود مواد اصلی بازسازی، از جمله سیمان، ممنوع شده و این مسئله هرگونه تلاش برای بازسازی یا ترمیم خرابیها را مختل کرده است. همچنین تاکنون بیمارستانها، درمانگاهها، مدارس و دانشگاههای غزه همچنان با سطح گستردهای از تخریب و هدفگیری روبهرو هستند؛ موضوعی که فروپاشی خدمات اساسی را تشدید کرده و ساکنان را از حقوق پایهای خود محروم ساخته است.
این مرکز همچنین به ادامه سیاستهای میدانی اسرائیل پس از آتشبس ۱۰ اکتبر اشاره کرد و افزود این سیاستها با هدف تبدیل غزه به محیطی دافع برای ساکنان و ایجاد شرایطی غیرقابلتحمل برای زندگی دنبال میشود؛ از طریق تخریب گسترده، محدودیتهای شدید، کنترل نظامی بر بخشهای وسیعی از غزه و ادامه بمباران و کشتار روزانه.
این مرکز تأکید کرد که «این الگوی حملات که آنچه از محیط مسکونی غزه باقی مانده را هدف میگیرد، در چارچوب اقدامات نسلکشیِ مداوم نیروهای اشغالگر اسرائیلی علیه مردم فلسطین در غزه قرار میگیرد»؛ از طریق نابودی سیستماتیک عوامل بقا و زندگی، تحمیل شرایط معیشتیای که هدف از آن ناممکن یا بسیار دشوار کردن ادامه زندگی است؛ از جمله محرومیت از سرپناه امن، گسترش آوارگی اجباری و وادار کردن غیرنظامیان به زندگی در محیطهایی غیرقابلزیست؛ امری که مصداق تحمیل عمدی شرایطی برای نابودی کلی یا جزئی یک جمعیت به شمار می رود.