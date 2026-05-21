مدیرعامل انجمن دوست‌داران میراث‌فرهنگی آذربایجان غربی گفت: موزه حیات طبیعت و موزه تاریخ علم و طب؛ دو موزه ثبت شده دانشگاه ارومیه ظرفیت ارزشمندی برای جذب گردشگر هستند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مدیرعامل انجمن دوست‌داران میراث‌فرهنگی آذربایجان غربی و عضو هئیت علمی دانشگاه ارومیه در مراسم گرامیداشت هفته میراث فرهنگی در ارومیه گفت: دانشگاه ارومیه با تمام توان آماده همکاری با اداره‌کل میراث‌فرهنگی استان برای حفاظت از آثار تاریخی است.

مظفر عباس‌زاده افزود: موزه حیات طبیعت و موزه تاریخ علم و طب دو موزه ثبت شده دانشگاه ارومیه هستند که تاکنون از ظرفیت‌های این دو موزه غفلت شده و می‌توان در قالب باغ‌موزه طبیعت و پرندگان از این ظرفیت‌ها استفاده کرد و شرایط لازم برای بازدید مردم را فراهم کرد.

او با اشاره به چالش‌های حوزه میراث‌فرهنگی آذربایجان غربی ادامه داد: ثبت حریم بنا‌ها و محوطه‌های تاریخی بعد از ثبت ملی دومین گام برای حفاظت از آثار است و بعد از آن تهیه طرح حفاظت باید مورد توجه قرار بگیرد که عدم انجام این اقدامات دو موضوع می‌تواند مهم‌ترین چالش درحوزه میراث‌فرهنگی استان باشد.

راه‌اندازی موزه تخصصی در تخت سلیمان در تکاب برای نمایش اشیای مکشوفه این مجموعه، راه‌اندازی موزه زمین‌شناسی، طب و باغ پرندگان در پردیس دانشگاه ارومیه، راه‌اندازی موزه جنگ‌افزار‌های نظامی در چالدران، راه‌اندازی موزه منطقه‌ای و ... از جمله پیشنهادهای مطرح شده در این نشست بودند.