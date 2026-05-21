به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، سروان طباطبایی افزود : در پی وقوع سرقت تلفن همراه از یکی از شهروندان در شهرستان مهریز، ماموران کلانتری ۱۱ شهید رجایی این شهرستان بلافاصله وارد عمل شدند.

رئیس کلانتری ۱۱شهید رجایی شهرستان مهریز گفت: ماموران پلیس، سارق را شناسایی و در حالی که قصد فرار داشت، دستگیر کردند.

سروان طباطبایی افزود : تلفن همراه مسروقه کشف، به مالباخته بازگردانده شد و سارق نیز پس از تشکیل پرونده مقدماتی، تحویل مرجع قضایی شد.