فدراسیون فوتبال به طور رسمی صدور مجوز حرفه‌ای برای حضور در رقابت‌های لیگ نخبگان آسیا را به باشگاه استقلال اعلام کرد.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، علی تاجرنیا، سرپرست مدیرعاملی باشگاه استقلال، با انتشار نامه رسمی فدراسیون فوتبال در صفحه شخصی خود از صدور مجوز حرفه‌ای استقلال خبر داد.

هدایت ممبینی دبیرکل فدراسیون فوتبال با ارسال نامه به باشگاه استقلال اعلام کرده درخواست باشگاه استقلال برای اخذ مجوز باشگاهی در چرخه ۲۰۲۶-۲۰۲۷ مورد بررسی هیات بدوی صدور مجوز قرار گرفته و این باشگاه با توجه به عملکرد مطلوب در معیار‌های A و B، حائز شرایط دریافت مجوز لیگ نخبگان آسیا و همچنین مجوز ملی ایران Pro تشخیص داده شده است.