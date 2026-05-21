استقبال گسترده مردم از آموزش‌های نظامی در تجمع‌های شبانه بروجرد، جلوه‌ای از روحیه بالای همبستگی، مسئولیت‌پذیری و آمادگی ملی را به نمایش گذاشت.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای استان لرستان، حضور پرشور اقشار مختلف مردم در غرفه آموزش آشنایی با سلاح‌های جنگی در بروجرد بار دیگر نشان داد که ملت ایران در صیانت از ارزش‌ها، امنیت و عزت میهن اسلامی همواره در صحنه حاضر است.

این شور مردمی، پیامی روشن از وحدت، بصیرت و ایستادگی مردمی دارد؛ مردمی که در هر شرایطی پشتیبان کشور، آب و خاک و آرمان‌های خود هستند.

بی‌تردید این حضور باشکوه، نمادی از عزم راسخ مردمی است که با ایمان، غیرت و هوشیاری، آماده دفاع از سربلندی ایران عزیز هستند.