پخش زنده
امروز: -
مشهد جزء شهرهای با آمار بالای اهدای عضو است و پس از شیراز و تهران در جایگاه سوم کشور در تعداد دهندگان و گیرندگان عضو قرار دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مسئول واحد فراهمآوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در مراسم یادبود و غبارروبی مزار بخشندگان حیات و تکریم خانوادههای اهداکننده عضو که به مناسبت ۳۱ اردیبهشت، «روز اهدای عضو، اهدای زندگی» در آرامستان بهشت رضا (ع) برگزار شد گفت: سال گذشته ۱۶۹ اهدا کننده مرگ مغزی داشتیم که اعضای بدن آنها به بیش از ۷۰۰ بیمار نیازمند عضو اهدا و پیوند شد که بدون شک اگر ایثارگری خانوادههای این عزیزان نبود، ادامه حیات به افراد دریافت کننده عضو هدیه نمیشد.
دکتر ابراهیم خالقی افزود: خانوادههای اهداکننده با گرفتن یک تصمیم بزرگ در سختترین لحظات زندگی خود کاری بسیار ارزشمند انجام دادند.
وی ادامه داد: قطعه بخشندگان حیات از سه سال قبل در اختیار خانوادههای اهداکننده قرار گرفت و تاکنون بیش از ۲۰۰ نفر در این قطعه که به نام اهداکنندگان عضو نامگذاری شده، تدفین شدهاند.
مسئول واحد فراهمآوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: پیش از این متوفیان اهداکننده مرگ مغزی در مکانهای دیگر دفن میشدند که با همکاری شهرداری مشهد این عزیزان در یک بلوک خاص به نام خودشان تدفین شدند.
خالقی افزود: همچنین با حمایت تولیت آستان قدس رضوی هم تخفیف ۵۰ درصدی قبور حرم مطهر امام رضا (ع) و آرامستان خواجهربیع به اهداکنندگان مرگ مغزی تخصیص یافت.
همسر جانبخش رسول صابریان مشهدی نیز در این مراسم گفت: همسرم به دلیل مشکل قند خونی که داشت سکته کرد و پزشکان اعلام کردند که مرگ مغزی شده و در زمانی که حالمان بد بود به بیمارستان منتصریه رفتیم تا که فرم رضایت نامه را پر کنیم.
مریم زعفرانیراد افزود: در ابتدا فرزندانم مخالفت کردند، اما وقتی به ما گفتند اگر پدر خودتان نیازمند یک عضو بود انتظار گرفتن یک عضو را از بیمار مرگ مغزی نداشتید؟ و این سخن که بیان شد فرزندانم هم به اهدای اعضای بدن پدرشان رضایت دادند و قرنیهها و پوست وی اهدا شد.
وی ادامه داد: ما معتقدیم که گرفتن مهمترین تصمیم در سختترین زمان بسیار ارزشمند است و از خانوادههایی که عزیزانشان مرگ مغزی شدهاند میخواهم که با پر کردن فرم رضایتنامه تداوم بخش کارهای خیر و خداپسندانه باشند.
گیرنده کبد جانبخش مرجان زعفرانی، نیز در این مراسم گفت: من دچار نارسایی کبد شده بودم و حالم خیلی بد بود، در آن زمان در شیراز بستری بودم و با من تماس گرفتند که فوراً به مشهد بیا و در اینجا دکتر علیاکبریان رئیس بیمارستان منتصریه مشهد به من گفت این یک معجزه الهی بود که عضو مورد نیازت پیدا شد.
سیده نرجس حسینی افزود: قبل از این اتفاق چند بار در شیراز پیگیر عمل پیوند بودم، اما کبدهای اهدایی مناسب بدن نبود و خواست خدا این بود که در شهر امام رضا (ع) تحت عمل پیوند قرار بگیرم و به زندگی عادی برگردم.
وی ادامه داد: من قدردان تمامی خانوادههای عزیز اهداکنندهام و دستشان را میبوسم، عزیزانی که در سختترین شرایط زندگیشان، مهمترین تصمیم عمرشان را گرفتند.
این گیرنده عضو تاکید کرد: من به خانوادهام گفتم که اگر دچار مرگ مغزی شدم اعضای بدنم را به بیماران نیازمند هدیه کنید و، چون خودم این درد را کشیدم حال افراد نیازمند به عضو را به خوبی درک میکنم.