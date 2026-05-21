رئیس ستاد طرح ملی رحله گفت: طرح ملی رحله یکی از طرح‌های ویژه حفظ قرآن است و علاقه‌مندان تا پایان خرداد ماه فرصت دارند در این طرح ثبت نام کنند؛ طرح رحله از ۱۲ تیرماه آغاز می‌شود و تا ۲۸ مرداد ماه ادامه دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حجت الاسلام علیرضا شاهسونی در گفت‌و‌گو با شبکه خبر درباره فعالیت‌های گسترده موسسه قرآنی بیت الاحزان حضرت زهرا (س) توضیحاتی ارائه داده است.

عضو شورای توسعه قرآنی افزود: موسسه قرآنی بیت الاحزان حضرت زهرا (س) با بیش از ۳۰ سال فعالیت، در زمینه ترویج و حفظ قرآن کریم در سطح کشور فعالیت می‌کند و دستاورد‌های قابل توجهی داشته است.

رئیس ستاد طرح ملی رحله گفت: موسسه بیت الاحزان با بیش از ۲۰۰ شعبه در سراسر کشور و ۱۴ مرکز شبانه‌روزی حفظ قرآن، به تربیت بیش از ۳ هزار حافظ کل قرآن و ۷۰ هزار حافظ اجزای قرآن پرداخته است.

وی ادامه داد: فعالیت‌های این موسسه شامل برگزاری جشنواره‌های قرآنی، تربیت نخبگان قرآنی و اشتغال‌زایی فرهنگی و قرآنی برای بیش از هزار و ۵۰۰ نفر به صورت مستقیم است.

شاهسونی تاکید کرد: طرح ملی رحله یکی از طرح‌های ویژه موسسه بیت الاحزان است که در ایام تابستان به صورت شبانه‌روزی اجرا می‌شود. این رئیس ستاد طرح ملی رحله توضیح داد: طرح برای جوانان و نوجوانان ۱۴ تا ۲۲ سال طراحی شده و شامل آموزش‌های قرآنی، اخلاقی، اعتقادی و ورزشی می‌باشد. هدف این طرح تقویت مهارت‌های قرآنی و ایجاد یک تابستان متفاوت برای شرکت‌کنندگان است.

وی تصریح کرد: شرایط شرکت در طرح رحله شامل تسلط بر روخوانی و روان‌خوانی قرآن و علاقه‌مندی به امور قرآنی است. شرکت‌کنندگان باید در محدوده سنی ۱۴ تا ۲۲ سال باشند و می‌توانند از هر رشته تحصیلی در این طرح شرکت کنند.

عضو شورای توسعه قرآنی گفت: موسسه بیت الاحزان حضرت زهرا (س) با اجرای طرح‌های متنوع قرآنی و حفظ قرآن، به تحقق اهداف تربیتی و فرهنگی در کشور کمک می‌کند. این موسسه با تلاش خود و همکاری با نهاد‌های مختلف، به دنبال تربیت نسل نورانی و قرآنی است.

شاهسونی افزود: علاقه‌مندان تا پایان خرداد ماه فرصت دارند در این طرح ثبت نام کنند؛ طرح رحله از ۱۲ تیرماه آغاز می‌شود و تا ۲۸ مرداد ماه ادامه دارد.

وی با اشاره به طرح دیگر موسسه بیت الاحزان گفت: طرح حفظ همراه با تحصیل با همکاری وزارت آموزش و پرورش اجرا می‌شود و شامل آموزش‌های قرآنی و تحصیلی است. این طرح برای مقاطع تحصیلی ابتدایی مقطع دوم و متوسطه اول طراحی شده و به دانش‌آموزان اجازه می‌دهد تا به صورت همزمان به حفظ قرآن و تحصیل بپردازند.

رئیس ستاد طرح ملی رحله با بیان اینکه طرح حفظ همراه با تحصیل، ۵ سال است که اجرا می‌شود، گفت: این طرح در طول سال تحصیلی اجرا می‌شود و تاکنون بیش از هزار نفر را تحت پوشش قرار داده است. نتایج این طرح نشان‌دهنده تأثیر مثبت آن بر اخلاق، رفتار و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان است.

عضو شورای توسعه قرآنی توضیح داد: طرح رحله بیش از ۱۵ است که اجرا می‌شود و سالانه حدود ۳ هزار نفر در این طرح ثبت نام می‌کنند. در طول ۱۵ سالی که طرح رحله اجرا می‌شود، حدود ۳۰ هزار نفر در این طرح شرکت کردند.

شاهسونی گفت: طرح‌های موسسه بیت الاحزان با حمایت‌های مختلف از جمله بنیاد علوی، نیروی انتظامی، نیروی هوایی ارتش و دیگر ارگان‌ها اجرا می‌شود. همکاری‌های جهادی و حمایت‌های خیرین نیز نقش مهمی در پیشبرد این طرح‌ها داشته‌اند.