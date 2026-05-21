طبق اعلام دبیرکل فدراسیون هندبال تیمهای سپاهان نوین و فرازبام خاییز دهدشت از جدول مسابقات لیگ برتر هندبال کنار گذاشته شدند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما،علی اکبر خوشنویس زارچ دبیرکل فدراسیون هندبال در رابطه با غیبت دو تیم در هفتههای پایانی سی و هشتمین دوره لیگ برتر هندبال که به صورت متمرکز در کرمان در حال برگزاری است، گفت: بعد از نظرسنجی از همه باشگاهها، فدراسیون هندبال تصمیم گرفت شش هفته باقی مانده از لیگ برتر هندبال را که به علت حمله رژیم آمریکایی – صهیونی به خاک کشورمان به تعویق افتاده بود، در کرمان برگزار کند. وی افزود: خوشبختانه این رقابتها با میزبانی خوب باشگاه مس کرمان در جریان است و سه شنبه ۵ خرداد هم با معرفی تیمهای برتر به کار خود پایان میدهد.
دبیر فدراسبون هندبال گفت: متاسفانه دو تیم سپاهان نوین و فرازبام خاییز دهدشت در کرمان حاضر نشدند و با وجود تذکرات فدراسیون، طبق برنامه در بازیهای خود غایب بودند.
وی افزود: با استناد به آیین نامه لیگ برتر، این دو تیم با توجه به غیبت در دو بازی از لیگ برتر، از جدول کنار گذاشته میشوند و همه امتیازات آنها از جدول رقابتها حذف خواهد شد.
خوشنویس زارچ گفت: کمیته انضباطی فدراسیون هندبال هم به زودی در این خصوص تشکیل میشود تا رای لازم طبق آیین نامه که سقوط به یک یا دو رده پایین در مسابقات باشگاهی است، صادر شود.