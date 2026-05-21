به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس،دکترمحمد کشاورز گفت: خانواده مرحوم غلامحسین محمدشاهی یک دستگاه بای‌پپ تنفسی به ارزش ۱ میلیارد ریال به بیمارستان امام خمینی (ره) اهدا کردند.

او ادامه داد: این دستگاه تنفسی در بخش‌های درمانی بیمارستان امام خمینی (ره) آباده مورد استفاده قرار خواهد گرفت و نقش مهمی در کمک به بیماران دارای مشکلات تنفسی ایفا می‌کند.