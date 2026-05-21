آقای وحید خاقانی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صداوسیما؛ درباره علت کاهش آمار اسقاط خودرو‌های فرسوده در سال گذشته و امسال افزود: ضعف اجرایی آئین نامه قانون ساماندهی صنعت خودرو برای اسقاط خودرو‌های فرسوده یکی از دلایل اصلی کاهش آمار از رده خارج کردن فرسوده‌ها در کشور بوده است، زیرا هدف قانونگذار را محقق نکرده و نخواهد کرد.

عضو هیئت مدیره انجمن مراکز اسقاط خودرو‌های فرسوده با اشاره به هدف قانونگذار برای از رده خارج کردن فرسوده‌ها در ازای شماره گذاری خودرو‌های جدید، گفت: قانونگذار در قانون ساماندهی صنعت خودرو مقرر کرده است اسقاط یک خودروی فرسوده در برابر شماره گذاری ۴ دستگاه خودروی نو شماره صورت گیرد، اما شاهد اسقاط یک دستگاه خودروی فرسوده و شماره گذاری ۱۲ دستگاه خودروی نوشماره هستیم.

وی ادامه داد: این نوع از رده خارج کردن خودرو‌های فرسوده تفاوت سه برابری با قانون ساماندهی صنعت خودرو دارد و بیانگر این نکته است که اسقاط خودرو‌های فرسوده روندی کاهشی را سپری خواهد کرد زیراکه گواهی‌های اسقاط در مراکز اسقاط انباشت می‌شود و معادل آن در خودروسازان و واردکنندگان وجود ندارد.

عضو هیئت مدیره انجمن مراکز اسقاط خودرو‌های فرسوده گفت: از وزارت صنعت، معدن و تجارت درخواست داریم هرچه سریع‌تر آئین نامه اجرایی اسقاط خودرو‌های فرسوده بازنگری دوباره شود و یا قانون اجرایی شماره گذاری خودرو‌های نوشماره اصلاح شود.

وی افزود: اگر آئین نامه اجرایی اسقاط خودرو‌های فرسوده اصلاح گردد مراکز اسقاط خودرو‌های فرسوده سقف از رده خارج کردن فرسوده‌ها را در مقایسه با ادوار گذشته خواهند شکست تا شاهد رونق اسقاط خودرو‌های فرسوده باشیم.